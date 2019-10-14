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    İmamoğlu: 5 bin afet gönüllüsünü 6 ay içerisinde topluma kazandıracağız

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Afet Odaklı Dönüşüm' programına göre deprem senaryoları doğrultusunda, öncelikle kırılgan yapı stoku nedeniyle müdahale bekleyen ilçelerden başlanıp ilçeler arasında etaplama yapılacağını bildirdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Meclis toplantısında deprem konulu sunum yaptı.

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    İmamoğlu: Depremin en önemli ana başlıklarından biri kentsel dönüşüm
    Sunumunda geçen 26 Eylül'de meydana gelen depremle ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi (MAM), Kandilli Rasathanesi ve İBB uzmanlarının hazırladıkları çalışmalara göre İstanbul'da, Marmara Denizi içerisinde 30 yıl içinde, 7 ve üstü bir deprem olma olasılığının yüzde 65 olduğunu dile getirdi.

    İmamoğlu, kentteki toplam 1 milyon 166 bin binanın 255 bininin 1980 öncesinde, 533 binin 1990-2000, 376 bininin de 2000-2019 yılları arasında inşa edildiğini ifade ederek, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen 'Deprem ve Hasar Kayıp Tahmin Çalışmasına' göre İstanbul'da olası gerçekleşecek 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu uyarınca kayıp ve hasarlara değindi.
    İmamoğlu, senaryoya göre toplamda 120 milyar TL yapısal ve yapısal olmayan ekonomik kayıp yaşanabileceğini ifade ederek, yapılan hasar tahmin çalışmalarına göre depremin İBB'nin en öncelikli konusu haline geldiğinin altını çizdi.

    İmamoğlu, Deprem Seferberlik Planı'nın, afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları, mevcut alt yapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesi, sismik ve yer bilimleri çalışmaları, afet sonrası toplanma/barınma alanları, afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme gibi 5 başlık altında değerlendirilerek hazırlandığını belirtti.

    ‘KAYNAK İÇİN ULUSLARARASI FON KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞMELER BAŞLATILACAK’

    © AA / İBB
    İmamoğlu: Deprem toplantısına çağrılmadım, sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan
    Plan kapsamında, hasar alması beklenen 48 bin binanın güçlendirilmesi ya da yenilenmesinin amaçlandığını belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

    "Bir yıl içinde 20 bin bağımsız birim, 5 yılda 100 bin, 10 yılda tüm bu nitelikteki bağımsız birimler afetlere karşı güçlendirilecektir. 'Afet Odaklı Dönüşüm' programına göre deprem senaryoları doğrultusunda, öncelikle kırılgan yapı stoku nedeniyle müdahale bekleyen ilçelerden başlanacak ve ilçeler arasında bir etaplama yapılacaktır. Programın uygulanması halinde güncel maliyet hesapları ile bu süreç içerisinde, asgari 44 milyar TL tutarında bir kaynak kullanımı gerekecektir. Söz konusu kaynağın elde edilmesi için uluslararası fon sağlayan kuruluşlar ile görüşmeler başlatılacaktır."

    ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞBİRLİĞİ MASASI’

    Yol haritalarının, İBB bünyesindeki deprem ve kentsel dönüşüme ilişkin tüm çalışmaların sentezi ile ortaya konan 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' olduğunu vurgulayan İmamoğlu, gerçekleştirilmesi planlanan veya proje aşamasında olan kentsel dönüşüm alanlarında yaşayanlar ve onlar tarafından kurulan sivil toplum örgütlerinin İBB ile iletişim sorunlarını aşmak üzere 'Kentsel Dönüşüm İşbirliği Masası' adı ile bir ofis kuracaklarını kaydetti.
    Kamu binalarının depreme hazırlığı konusundaki çalışmalara da değinen İmamoğlu, 'Afete Duyarlı Bir Kent İçin Bina İzleme ve Hasar Takip Sistemi Projesi' üzerinde çalıştıklarını ve tüm kamu binalarının, önemli binalar ile köprü ve viyadüklerin takip edilmesi işlemlerinin 6 ay içinde tamamlanacağını belirtti.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Yasin Aras
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    'Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi' üzerine çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan İmamoğlu, "Erken uyarı sistemi ile depremin yansımasından 5-7 saniye önce alınacak erken uyarı ile tehlike barındıran doğal gaz, elektrik gibi sistemlerin kapatılması, raylı sistemlerin durması gibi acil önlemlerin alınması sağlanacaktır" dedi.

    859 toplanma alanı hazırladıklarını dile getiren İmamoğlu, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

    "Geçici Barınma Alanları konusunda ise yaklaşık 3 milyon kişinin afet sonrası barınma ihtiyacının karşılanması hususunda ilk 3 ayda 'Zeytinburnu/Topkapı Deprem Parkı Uygulaması' yapılacak, 6 ayda 'Ataşehir/Anatepe Deprem Parkı Uygulaması', 1 yılda AFAD ile koordinasyon ve Muhtarların Bilgilendirilmesi ve Belirlenen GBA tahliye koridorlarının vatandaşla paylaşılması, 2 yılda altyapı kapasitesinin tespit çalışmaları, afet anında erişim sağlanamayacak alanlara konteynırlar, sahra hastanesi, acil yardım kitleri hizmeti sağlanacaktır. Her iki yakada kurulacak olan 'Deprem Parkları' aynı zamanda afet öncesi eğitim ve koordinasyon faaliyetleri için kullanılacak ve parklar ile İstanbulluların farkındalığı arttırılacaktır."

    Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da organize edilen ve dün başlayan C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesinin (C40 World Mayors Summit) açılışı, basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya, İmamoğlu'nun yanı sıra Boston Belediye Başkanı Marty Walsh, New Orleans Belediye Başkanı La Toya Centrell, Varşova Belediye Başkanı Rafal Tzaskowski de katıldı. Toplantının moderatörlüğünü de C40 Elçisi ve Kuzey Amerika Bölge Direktörü David Miller katıldı.
    © AA / Davut Çolak
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    'Afet Odaklı Eğitim ve Kapasite Geliştirme' projesi kapsamında 'Afet Gönüllüleri' kavramını geliştireceklerini vurgulayan İmamoğlu, olası bir afet anında, acil müdahaleleri gerçekleştirebilecek eğitime sahip 954 mahallede, her mahallede biri mahalle muhtarı olmak üzere en az 5 kişiden oluşacak 5 bin afet gönüllüsünü 6 ay içerisinde topluma kazandırılacaklarını söyledi.

    İmamoğlu, ayrıca İstanbul genelinde 3 yıl içerisinde, tüm vatandaşların afet farkındalığının artırılması ve bilinç düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak olan Deprem Parkları içerisinde 'Afet Eğitim Merkezi' kuracaklarını kaydetti.

    Etiketler:
    Gönüllü, afet, Deprem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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