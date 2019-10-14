Genelkurmay Başkanı Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Güler - Gerasimov görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler istişare edilmiştir. pic.twitter.com/A0qKl9Gaex — TSK (@TSKGnkur) October 14, 2019

​Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/2xsh3MiZ3P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019

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