İstanbul Şehir Üniversitesi'nin varlıklarına tedbir

Halkbank, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin tüm varlıklarına tedbir koydu. Üniversite "Burada amaç, alacaklarını temin etme konusunda sorun yaşamayacak olan bankanın çıkarlarını korumak değil, başarılı bir yükseköğretim kurumunu çalışamaz hale getirmektir" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi, Halkbank'ın Üniversite'nin tüm varlıklarına tedbir konduğunu açıkladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu üniversitenin yönetimi olayla ilgili açıklama yaptı.

“Bugün Üniversitemizi mali zafiyete düşürerek çalışamaz hale getirmeyi amaçlayan kasıtlı girişimler nedeniyle kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunluluk haline gelmiştir” denilen açıklama özetle şöyle:

ÖDEME TAKVİMİ AKSAMIŞ

“TMMOB tarafından kampüs arazisinin devri ile ilgili açılan kasıtlı dava üzerine Halkbank üniversitemize tahsis ettiği kredi limitlerinin kullanılmasına izin vermemiştir. Bununla birlikte geçen yıl yaşanan ekonomik kriz ve ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü şartların da etkisi ile ödeme takviminde kısa süreli bir aksama yaşanmıştır. Ödeme planında meydana gelen sorun üzerine banka ile yapılan görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanmıştır. Üniversitenin bankaya verdiği gelecek projeksiyonu ve ödeme planıyla ilgili kredi borcunun ödenebileceği anlaşılmış ve iki kurum yetkilileri bu konuda 09.10.2019 tarihinde fikir birliğine varmıştır. Hal böyle iken sadece iki gün sonra, 11.10.2019 tarihinde Halkbank, dürüstlük ilkesine aykırı şekilde Üniversite’nin bankalardaki tüm varlıklarına tedbir koydurmuştur. İyi niyetten uzak bu girişim neticesinde ortaya çıkan bu durum, bir hukuk devletinde yaşanmayacak boyutlar içermektedir. Burada amaç, alacaklarını temin etme konusunda sorun yaşamayacak olan bankanın çıkarlarını korumak değil, başarılı bir yükseköğretim kurumunu çalışamaz hale getirmektir”.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Halkbank Açıklaması; https://t.co/zMWksqGT2p — ŞEHİR Üniversitesi (@SehirUniversite) October 14, 2019

DANIŞTAY BEDELSİZ TAHSİLİ İPTAL ETMİŞTİ

İstanbul’un Anadolu yakasının en kıymetli arazilerinden olan Kartal Orhantepe Mahallesi’nde bulunan TEKEL’e ait 297 bin metrekarelik arazinin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ‘bedelsiz’ olarak tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.

Bedelsiz tahsis geçtiğimiz yıl Danıştay tarafından iptal edilmişti.