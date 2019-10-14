İletişim Başkanı Altun: Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız

We categorically reject the false equation of Syrian Kurds with the terrorist organization PKK.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 14, 2019
The terrorists invaded NE Syria, a predominantly Sunni Arab area, imposed its Marxist-Leninist ideology on the local population, and exiled or killed anyone that challenged its rule. pic.twitter.com/DTASiXKSnT
'PKK, 'TEK PARTİ DEVLETÇİĞİ' KURDU'
Altun, Batılı hükümetlerin vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini belirterek, "PKK, özgür basına ve muhaliflere izin verilmeyen ve yaygın işkencenin olduğu 'tek parti devletçiği' kurdu. PKK'nın, geri dönmeleri durumunda onları öldüreceğinden korkan yüz binlerce Suriyeli Kürt hala Türkiye'de yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Western governments have been lying to their citizens about Syria.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 14, 2019
The PKK established a ‘one-party statelet’ with no free press, no dissidents and widespread torture.
Hundreds of thousands of Syrian Kurds still live in Turkey, fearing that PKK will kill them if they return. pic.twitter.com/wk83g18dl1
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