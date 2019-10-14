Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı

Tutuklananlar arasında HDP Küçükçekmece İlçe Örgütü Eşbaşkanı Hüseyin Fidanboy ile HDP Şişli İlçe Örgütü Eşbaşkanı Mutlu Öztürk de bulunuyor.
HDP Beşiktaş İlçe Örgütü'nde dün yapılan basın toplantısı çıkışında polis müdahale yaşanmış ve 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 9 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Mahkeme 9 kişi hakkında "Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" ve "Örgüt propagandası" suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi.
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