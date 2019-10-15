Balıkesir'de Barış Pınarı Harekatı paylaşımları hakkında 4 gözaltı

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 4 kişi Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'de 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında sosyal medyada karşıtı paylaşımlarda bulunan 4 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer iki şüpheli ise adli mercilerce serbest bırakıldı.