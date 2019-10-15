Balıkesir'de Barış Pınarı Harekatı paylaşımları hakkında 4 gözaltı

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 4 kişi Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'de 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında sosyal medyada karşıtı paylaşımlarda bulunan 4 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer iki şüpheli ise adli mercilerce serbest bırakıldı.
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