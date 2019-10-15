MSB: Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili yeni bir açıklama daha yayınladı.

Bakanlık, operasyon kapsamında öldürülen YPG'li sayısının 595'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu" ifadelerine yer verildi.

Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu. 🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019

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