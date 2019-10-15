MSB: Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili yeni bir açıklama daha yayınladı.
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Bakanlık, operasyon kapsamında öldürülen YPG'li sayısının 595'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu" ifadelerine yer verildi.
Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu. 🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019
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