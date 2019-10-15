Barlas: Barış Pınarı'nı heyecanla izlerken Bahçeli'nin sakalına takılmak da varmış kaderde, kalıcı olmamasını diliyorum

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında geçirdiği rahatsızlığın ardından kameralar karşısına sakallı çıkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'sakalını kesmesi gerektiğini' savundu.

Siyasi liderler için 'imajın önemli olduğunu' söyleyen Barlas'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Barış Pınarı Harekatı'nın aşamalarını heyecanla izlerken, Devlet Bahçeli'nin sakalına takılmak da varmış kaderde... Kaç gündür sağlığına kavuşsa da, eskisi gibi MHP'nin başında doğruları seslendirse diye beklediğimiz Bahçeli görevinin başına döndü ama sakallı döndü...

Devlet Bahçeli de görmeye alıştığımız yüzlerden birine sahiptir. Bu yüzlerin sahipleri olan siyasi liderler Atatürk'ten ve İsmet İnönü'den beri her sabah sinekkaydı tıraş olup kamuoyu önüne çıkarlar.

Yani ne kadar moda olsa da, görünüşlerinden memnun olmayan ve sakal bırakınca daha bilge görüneceklerini zanneden kuşaklara özenmezler siyasi liderler. Kısacası Devlet Bahçeli'nin sakalının kalıcı olmamasını diliyorum.

İmajın bir lider için ne kadar önemli olduğunu bilen bir liderdir Bahçeli..."