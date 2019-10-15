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11:02 15 Ekim 2019
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    TSK'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Hârekatı' devam ederken dün yandaş A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak'ın sınırdan yaptığı yayın sosyal medyada gündem oldu. Ulak'ın başında miğfer ve yere çömelerek yayın yaptığı anlarda TRT muhabirinin rahat bir şekilde ayakta yayın yaptığı anlar tartışma yarattı.

    A Haber muhabiri, tartışma yaratan görüntüyle ilgili konuştu: TRT ekibi de kendini yere atıyor

    © Twitter
    Türkiye
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    TSK'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Hârekatı' devam ederken dün yandaş A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak'ın sınırdan yaptığı yayın sosyal medyada gündem oldu. Ulak'ın başında miğfer ve yere çömelerek yayın yaptığı anlarda TRT muhabirinin rahat bir şekilde ayakta yayın yaptığı anlar tartışma yarattı.

    Tel Abyad'daki terör hedefleri dün sabah erken saatlerden itibaren yeniden obüs atışlarıyla vurulmaya başlanmış, o anlar A Haber canlı yayınında da aktarılmıştı.

    Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang
    © AP Photo / Andy Wong
    Çin Dışişleri'nden Türkiye'ye Barış Pınarı uyarısı: Operasyonu durdurun ve doğru yola geri dönün
    Sosyal medyada ise kısa süre sonra dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi tartışma yarattı.

    Söz konusu fotoğraf üzerinden TRT muhabirinin rahat bir şekilde miğfersiz yayın yaptığı, ancak A haber muhabirinin ise yere çömelerek yayın yaptığı iddia edildi.

    Medyaradar'ın haberine göre canlı yayını gerçekleştiren A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak söz konusu tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

    ‘ÜZERİMİZDEN BİR HAVAN GEÇTİ’

    Ulak A Haber canlı yayınında o anları şu şekilde anlattı:

    Twitter
    Erdoğan, WSJ'deki makalesinde Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi: AB ve dünya, çalışmalarımızı desteklemelidir
    "Şimdi deniliyor ki biz korkmuşuz. Bir fotoğraf karesi üzerinden A Haber'i beni hedef almak istediler. Bir adamı karalamak istiyorsanız fotoğraf kullanacaksınız. Ama gerçekler öyle değil. O sırada yoğun bir bombardıman başladı. Ve yoğun bombardıman sırasında terör örgütü yoğun havanlar atmaya başladı. TRT muhabirinin üzerinden çelik yelek var yayına bağlanmak için ayağa kalktı. O sırada tabi üzerimizden bir havan geçti. Havanın gelmesiyle birlikte büyük bir panik yaşandı. Herkes kendini yere attı. TRT ekibi de kendini yere attı. Havan sesiyle birlikte arkadaşlarımız ve benim yaşadığım panik var. Eğilerek yayın yapma gerekçemiz havanlardan korunmak.

    'BENİ VE KURUMUMU KARALIYORLAR'

    Mehmet Barlas
    © Fotoğraf : DHA
    Barlas: Barış Pınarı'nı heyecanla izlerken Bahçeli'nin sakalına takılmak da varmış kaderde, kalıcı olmamasını diliyorum
    Fotoğrafı veren hesaplar FETÖ ve PKK'ya yakın hesaplar. Hadi onları anlıyorum. Kendisini özgür basın olarak yansıtan kurumlar ve sosyal medya hesapları nasıl bir fotoğraf üzerinden beni ve kurumumu karalıyorlar. Geçtiğimiz gün arkadaşlarımızın kaldığı otele bir saldırı oldu. Ben oradaki yayında da arkadaşlarımızı çelik yelek konusunda uyardım. İletişim Başkanlığı'nın da bu konuda önemli uyarıları var.

    'HAVANIN ÜZERİNE DÜŞMESİNİ Mİ BEKLEYELİM?'

    Kara harekatı başlamış 50 metre mesafedeyiz böyle bir ortamda nasıl çelik yelek ve baret giymeyeceğiz. O fotoğraf karesi üzerinden beni hedef aldılar. Herkesi sorumlu gazeteciliğe davet ediyorum. Beni en çok üzen şey, anlı şanlı haber sitelerinin bu fotoğraf üzerinden beni hedef almaları. Havanın üzerine düşmesini mi bekleyelim, bu nasıl bir anlayıştır.''

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    Etiketler:
    Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı, PKK, Terör, Kerim Ulak, A Haber, TRT
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