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12:34 15 Ekim 2019
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    AK Parti'den İstanbul'da yeşil alan teklifi

    © Fotoğraf : İBBTV
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini kaybeden AK Parti, gayrimenkul sektörüyle ilgili dikkat çeken bir adım attı. AK Partili meclis üyeleri, bir önceki dönemde satılması için İBB’nin iştiraki İmar A.Ş’ye devredilen bazı arsaların yeşil alan olması için teklifte bulundu.

    Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre, geçmiş yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait birçok araziyi elden çıkartan AK Parti, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından dikkat çeken bir adım attı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    AK Partili meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İmar A.Ş'nin mülkiyetinde bulunan bazı arazilerin yeşil alan olması teklifinde bulundu.

    AK Partili 8 belediye meclis üyesinin imzasının bulunduğu teklifte Şişli 1947 ada, 92 parsel, Kağıthane 7637 ada 33-35 parseller, Esenler 753 ada 18 parsel, Başakşehir 659 ada 1 parsel, 660 ada 2 parsel, Eyüpsultan 732 ada 1 parsel, Alibeyköy mevkii 34 ada 6 parsel ile Beşiktaş 25 ada, 77-78 parsellerin imar planlarının değiştirilerek park alanına çevrilmesi istendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü meclis oturumunda gündeme getirilen teklifte, parsellerin yer aldığı bölgelerdeki nüfus ve yapılaşma yoğunluğuna dikkat çekilerek kamusal sosyal donatı alanlarının muhtelif ilçelere kazandırılarak ferah ve yaşanabilir kentlerin oluşturulması ayrıca afet anında acil toplanma bölgesine duyulan ihtiyaca dikkat çekildi.

    TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ARAZİLERİNDEN LEVENT İETT GARAJI ARAZİSİ

    AK Parti'nin park olmasını istediği birçok arazi 2015 yılında inşaat yapılması için İBB'nin iştiraki İmar A.Ş'ye devredilmişti. Bu gayrimenkuller arasında Türkiye'nin en değerli arsalarından biri olan toplam 46 bin 241 metrekare büyüklüğündeki Levent İETT garajı arazisi de bulunuyordu.

    Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da organize edilen ve dün başlayan C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesinin (C40 World Mayors Summit) açılışı, basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya, İmamoğlu'nun yanı sıra Boston Belediye Başkanı Marty Walsh, New Orleans Belediye Başkanı La Toya Centrell, Varşova Belediye Başkanı Rafal Tzaskowski de katıldı. Toplantının moderatörlüğünü de C40 Elçisi ve Kuzey Amerika Bölge Direktörü David Miller katıldı.
    © AA / Davut Çolak
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    İETT arazisi 1990'lı yıllardan bu yana gayrimenkul piyasasının gündeminden düşmedi. İşadamı Ali Haydar Veziroğlu, 1998 yılında arazi ihalesinde 105 milyon dolar teklif etmişti. Ancak ihale sürecinde bu para ödenemedi. Ardından organizatör Ahmet San talip oldu ama alamadı. Daha sonra 6 Ekim 2005'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dubai İnternational Properties arasında imzalanan anlaşma ile İstanbul Dubai şeyhine açıldı.

    Bu kapsamda Levent'teki İETT garajı arazisine 300 metrelik “Dubai Towers İstanbul” isimli gökdelen projesi yapılmasına karar verildi. Levent'teki arazi, El Maktum’un şirketine 100 milyon dolara kat karşılığı verilmiş, tepkiler üzerine arsa 21 Mart 2007 tarihinde ihaleye çıkarılmıştı.

    İhaleyi 705 milyon dolarla Dubai Emiri Şeyh el Maktum'un şirketi Sama Dubai İstanbul Gayrimenkul’ün kazanmıştı. Ardından sivil toplum örgütlerinin açtığı davalar sonucunda imar planların iptal olunca Dubai şeyhi araziyi almaktan vazgeçmişti.

    CHP DAVA AÇMIŞTI

    © Fotoğraf : Twitter
    İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü Daire Başkanı Şimşek istifa etti
    İBB 11 Nisan 2013'te araziye ilişkin yeni bir alt ölçekli plan yaparak alana kısmen yol, kısmen yeşil alan, kısmen turizm-ticaret fonksiyonu verdi.

    CHP'li Meclis üyeleri imar planının iptali istemiyle dava açtı. İstanbul 8 . İdare Mahkemesi davayı reddetti.

    CHP'li Meclis üyeleri kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İstanbul İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi de meclis üyelerinin itirazını kabul ederek 2018 yılında alt mahkemenin kararını bozdu. Halihazırda arazinin yapılaşmaya açılmasıyla ilgili mahkeme süreci devam ediyor.

    Etiketler:
    Gayrimenkul, Ali Haydar Veziroğlu, İBB Meclisi, Dubai, Levent, İETT, CHP, İmar, yeşil alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti
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