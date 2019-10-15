Erdoğan Azerbaycan'da: Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız

- Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız.
- Günümüzde bölgemizin barış, huzur ve istikrarına en büyük tehdit kaynağı terör örgütleridir.
- Son 8 yılda yaşadıklarımız, bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir.
- Ülke olarak PKK/YPG'yi tasfiye etmek için çok önemli bir karar aldık.
- Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene ve hedefimize ulaşana kadar mücadelemize devam edeceğiz.
- Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.
- Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz.
- Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.
- Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
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