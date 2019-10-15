Mardin Valiliği: Kızıltepe'deki havan mermili saldırıda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca köyüne Suriye tarafından havan topu atıldı.
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Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı (İHA), saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Yapılan saldırının ardından ise bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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