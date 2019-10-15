Mardin Valiliği: Kızıltepe'deki havan mermili saldırıda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldığı öğrenildi. Olay üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İHA, yaşanan saldırının ardından 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.