Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile şaşırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki diyaloğu anlatan şarkıcı Demet Akalın, "Benim telefonumu evde bırakıp markete gitmeme Erdoğan bile şaşırdı" dedi.

Akalın'ın İstanbul-İzmir otoyolundan geçtiği sırada fotoğraf paylaşmasının ardından Erdoğan arayarak teşekkür etmişti. Akalın, katıldığı bir televizyon programında Erdoğan ile konuşmasının detaylarını anlattı.

'ALIŞVERİŞİ SİZ Mİ YAPIYORSUNUZ?'

Gel Konuşalım isimli programa konuk olan Demet Akalın, şunları söyledi: "Telefondan sana saydıran kişi dışarıda seni gördüğünde sarılıp fotoğrafını çektiriyor. Bu sefer buraya (telefona) gerçekten çok takılmamak lazım diyorsun. Ben telefonumu şarjda bırakıp alışverişe gittim. Eve bir geldim Okan 'Cumhurbaşkanı seni arıyor' dedi. Allah dedim. Adam (Cumhurbaşkanı) bana ne dedi biliyor musunuz? 'İnanamıyorum alışverişi siz mi yapıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Telefonunuzu bırakmışsınız' dedi. Adamcağız bile telefonumu evde bırakmama şaşırdı yani. Yol için tebrik telefonu açmıştı. Bizde Çeşme'deyiz ve ben her zaman evin alışverişini kendim yapıyorum. Sizlerde çocuklarınıza bunu öğretin."

NE OLMUŞTU?

Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" demişti. Erdoğan ise Akalın'ı arayarak paylaşımında dolayı teşekkür etmişti.

Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" demişti.