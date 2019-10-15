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14:10 15 Ekim 2019
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    Ürünlerinde 'kanatlı eti' çıkan Adanalı işletmecilerden savunma: Tavuk bıçağını ete değdirirseniz kanatlı hayvan geçer

    © İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-RÜŞAN ANIL ATAR
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firmaları ifşa etmesi üzerine Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, açıklama yaptı: "Tavuk bıçağını adam unutuyor, koyun ve dana etinde kullanıyor, bu sebepten denetimde kanatlı hayvan bulunmuş gözüküyor."

    Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü satan firmaları ifşa etti.

    © AA /
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    Sahtecilik yapılan ürünün 130'u İstanbul'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da bulundu. Böylelikle Adana 62 firma 101 ürün ile ilk 3 sırada yer aldı.

    Konuyla ilgili Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, Gıda Satıcıları Derneği Başkanı Müslüm Gündoğdu, Kardeşler Bolkepçe sahibi Mustafa Dağoğlu ve Fırat Cafe sahibi Cihan Katırcı adına kardeşi Özcan Katırcı Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklaması düzenledi.

    Adana Kasaplar Odası Başkanı Yağmur yaptığı açıklamada, "Adana'yı lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Denetimlerimiz sık sık devam etmektedir. 2016 yılında çıkan haberler yayılıyor bugüne geliyor. Dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayım. Türkiye'de 2 bıçak kullanılıyor. Biri tavuk, diğeri et bıçağı. Tavuk bıçağını ete değdirirseniz ona kanatlı hayvan geçer. Etin bıçağını tavuğa değdirirseniz onda et olarak geçer. Bundan dolayı bir firmada kanatlı hayvan bulunmuş diyor. Tavuk bıçağını adam unutuyor, koyun ve dana etinde kullanıyor, bu sebepten denetimde kanatlı hayvan bulunmuş gözüküyor. Buna da kimse engel olamıyor. Et ve tavuklar denetimimiz altında. Adana Valisi Mahmut Demirtaş bize talimat verdi, onun doğrultusunda denetimlerimiz sürekli devam ediyor. 2016 yılında yapılmış denetimlerin Adana Lezzet Festivali’nden sonra açıklanması düşündürücüdür" dedi.

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    Gıda Satıcıları Derneği Başkanı Müslüm Gündoğdu ise, "Bugün her esnafımızın yanında 50-60 personel çalışıyor. İnsanlar bunları görünce yemekten tiksiniyor ve gitmiyor. Klavye kahramanlığı ile kimse bir yerlere gelemez. İşini hakkıyla yapmayıp kendini sosyal medyada parlatan kebapçılar var. Bunun da denetimleri bizde” ifadelerini kullandı.

    tavuk döner
    © AA /
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    Kardeşler Bolkepçe sahibi Mustafa Dağoğlu da, listede dana ve kuzu kıyma harcı içerisinde kanatlı eti tespiti çıkan Bolkepçe kebabın kendilerine ait olmadığını belirterek, "Biz Kardeşler Bolkepçe’yiz. Bolkepçe adı geçince Adana’da direk bizi biliyorlar. Biz o ismimizi kullanan şahsı mahkemeye verdik ve tazminat davası da açtık. Bizim şu anda 3 şubemiz var. Bizim o adı geçen adamla hiçbir bağlantımız yok" diye konuştu.

    Fırat Cafe sahibi Cihan Katırcı adına konuşan kardeşi Özcan Katırcı ise, "Marka olarak kurumsallaşmış bulunmaktayız. Adana her Lezzet Festivali’nden sonra böyle ithamlarla suçlanıyor. Bıçaktan bıçağa geçebiliyor. Tavuk döneri kesen adam bıçağı silmeyip et döneri kesiyor öyle geçiyor. Tezgahını silmiyor bıçak orada kalıyor oradan geçmiş oluyor” dedi.

    Etiketler:
    Tarım ve Orman Bakanlığı, Murat Saruhan Yağmur, Lokanta, Koyun, Dana, Tavuk, kanatlı eti, At eti, Adana
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