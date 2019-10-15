Kılıçdaroğlu: İktidar harekatı iç politika malzemesi yapmaya çalışıyor

Toplantıda, Genel Başkan yardımcılarından Orhan Sarıbal, 'gıda güvenliği' konusunda bir sunum yaparken, Aykut Erdoğdu da, 'IMF’nin Türkiye mektubu' konusunda bilgilendirmede bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel de yeni parti programı yazımına yönelik çalışmalar konusunda MYK’yı bilgilendirdi.
Bu arada habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su markası Hamidiye, CHP Genel Merkezi’nde kullanılmaya başlandı. Genel merkezde daha önce kullanılan su alımları da iptal edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)