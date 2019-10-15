Kılıçdaroğlu: İktidar harekatı iç politika malzemesi yapmaya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı’nı partisinin MYK toplantısında değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun, "İktidar, harekâtı iç politikaya malzeme yapmaya çalışıyor. Bu doğru değil" dediği öğrenildi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirerek,"İktidar harekatı iç politikaya malzeme yapmaya çalışıyor. Bu doğru değil" ifadesini kullandı.

Toplantıda, Genel Başkan yardımcılarından Orhan Sarıbal, 'gıda güvenliği' konusunda bir sunum yaparken, Aykut Erdoğdu da, 'IMF’nin Türkiye mektubu' konusunda bilgilendirmede bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel de yeni parti programı yazımına yönelik çalışmalar konusunda MYK’yı bilgilendirdi.

Bu arada habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su markası Hamidiye, CHP Genel Merkezi’nde kullanılmaya başlandı. Genel merkezde daha önce kullanılan su alımları da iptal edildi.