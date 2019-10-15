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15:41 15 Ekim 2019
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    HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Ülke tek adam rejimi ile uçuruma doğru sürükleniyor

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye derin ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal krizler yaşıyor. Bir yönetim krizi var. Ülke tek adam rejimi ile uçuruma doğru sürükleniyor" dedi. Buldan, Barış Pınarı Harekatı'nın 'halkları yeni bir savaş ve yıkım süreciyle karşı karşıya getirdiğini' söyledi.

    HDP'li Buldan, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir alanlarda ve meydanlarda olamadığını belirterek, "Bugün yeniden sizlerle birlikte olmanın sevincini ve onurunu yaşıyorum" ifadesini kullandı. 

    Pervin Buldan, Sezai Temelli, HDP
    © AA /
    Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli ile 3 milletvekili hakkında soruşturma
    Çok önemli günlerden geçildiğini dile getiren Buldan, Barış Pınarı Harekatı'nın 'halkları yeni bir savaş ve yıkım süreciyle karşı karşıya getirdiğini' belirtti.

    Harekatın, uluslararası hukuka aykırı ve meşru, vicdani, insani olmadığını savunan Buldan, "Terörle mücadele söylemi ile bu işgal girişimini meşrulaştırmaya çalışıyorlar ancak biz biliyoruz ki sizin tarih boyunca yaptığınız Kürtlerle mücadeledir. Amacının işgal girişimi değilse dilinizdeki 'fetih' nedir. Nereye, kimin topraklarını fethetmeye gidiyorsunuz? Kimi, kimin yurdundan kovuyorsunuz?" diye konuştu. 

    Buldan, "Türkiye'nin başlattığı operasyon Kürt halkının ve diğer halkların geliştirdiği demokratik yaşam iradesine, demokratik yönetime, barışa, umuda saldırıdır. 'Bize rağmen siz demokratik bir yönetim' kuramazsınız denilmektedir. Dertleri Kürtlerin kazanımlarıdır. Bu iktidar bütün politikasını Kürt karşıtlığına, Kürtlerin demokratik kazanımlarını berhava etme üzerine kurulmuştur. Aynı zihniyeti biz sınırın bu tarafında kayyum darbesinde de bir kez daha gördük" dedi.

    'GÖZALTILAR KÜRT HALKININ İRADESİNE SALDIRIDIR'

    HDP'li belediye başkanlarına yönelik dün gece operasyon yapıldığını ve bazı belediye başkanlarının gözaltına alındığını belirten Buldan, "Bu gözaltılar Kürt halkının iradesine bir saldırıdır" dedi.  

    HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Yüksekova belediyesi (fotoğrafta) çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak içeride arama yaptı. Bazı doküman ve malzemelere el konuldu.
    © AA / Ulaş Güven
    4 belediye başkanı gözaltına alındı
    Buldan, "Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Kürtler bizim düşmanımız değil. Biz Kürtlerle savaşmıyoruz" denilmesine rağmen, "Kürtlerle savaşıldığını" kaydetti.

    Barış Pınarı Harekatı'nın bir amacının da kuzey Suriye'deki demografik yapıyı değiştirmek ve "Kürtleri kendi topraklarından silmek" olduğunu savunan Buldan, "Kürtler, yüzyıllardır yaşadığı o toprakları asla terk etmeyecek, size teslim etmeyecektir" ifadesini kullandı. 

    Yaşananların aynı zamanda iç siyasi boyutunun da olduğunu vurgulayan Buldan, şunları söyledi:

    "Türkiye derin ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal krizler yaşıyor. Bir yönetim krizi var. Ülke tek adam rejimi ile uçuruma doğru sürükleniyor. İçerideki krizin üzerini örtmek için savaşa ihtiyaç duydular. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybettiler. İktidardan gideceklerine dair toplumdaki umut ve cesaret arttı. Demokratik ittifak ile iktidarın değiştirilebileceği görüldü. AKP'nin Suriye savaşındaki ısrarının bir nedeni de budur. Hedefleri, kendi içindeki çözülmeyi durdurmak, iktidarını ayakta tutabilmek, demokrasi ittifakını akamete uğratmaktır." 

    'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA TÜM DÜNYA KARŞI'

    Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang
    © AP Photo / Andy Wong
    Çin Dışişleri'nden Türkiye'ye Barış Pınarı uyarısı: Operasyonu durdurun ve doğru yola geri dönün
    AK Parti'nin içeride ve dışarıda giderek yalnızlaştığını kaydeden Buldan, Barış Pınarı Harekatı'na neredeyse bütün dünyanın karşı çıktığına dikkati çekti. Buldan, Barış Pınarı Harekatı ile IŞİD'in kendine yeniden alan açarak toparlanacağını dile getirdi. 

    Türkiye'nin en büyük birliğini kurma zamanının geldiğini ve bunun da 'barış ittifakı' olduğunun altını çizen Buldan, "Halkların ortak geleceğine ve barışa inanan, savaş istemeyen herkesi barış ittifakına davet ediyoruz. Bugün, bu salonda çok değerli partilerin, demokratik kurum ve kuruluşların temsilcileri var. Barışa ses vermek için buradalar. Varsın onlar tezkere ittifakı kursun, barış ittifakı da bu Meclisin çatısı altındadır" diye konuştu.

    Buldan, Suriye'nin geleceğiyle ilgili karar verecek olanın, Suriye halkları ve onların demokratik iradesini yansıtan kurumlar olduğunu söyledi. 

    Etiketler:
    İşsizlik, Ekonomi, Savaş, Kürtler, TBMM, AK Parti, Barış Pınarı Harekatı, HDP, Türkiye
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