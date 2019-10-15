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15:40 15 Ekim 2019
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    Feyzioğlu: Gazetecilere ateş ediliyor, bizim milletvekilimiz bununla alay ediyor

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (219)
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    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Metin Feyzioğlu, "Benim gazetecilerin üzerine terasta ateş ediliyor, bizim bir milletvekilimiz bununla alay ediyor. 'Yok canım orada sniper mi olur' diyor. Ya sen milletin vekilliğini nasıl yapıyorsun, gazetecini nasıl koruyorsun? Git Alman'dan ve Amerikalı'dan örnek al" dedi.

    Metin Feyzioğlu
    © İHA /
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    Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Feyzioğlu, il merkezine bağlı Doğutepe köyünü ziyaret etti.

    Feyzioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, NATO'da müttefikinin Türkiye mi, yoksa PKK mı olduğu konusunda karar vermesi gerektiğini söyledi.

    "NATO kurulduğu günden beri NATO'nun ileri kanadını koruyan Türkiye mi, PKK mı?" diye soran Feyzioğlu, şöyle konuştu:

    "Önce Amerika devleti bir karar verecek, kendisi bir hukuk devleti mi, yoksa teröristlere kol kucak açan bir devlet mi? Terör örgütüyle terör örgütü eliyle mücadele olmaz. Amerikalıların yaptığı şu; IŞİD adlı terör örgütüyle PKK adlı terör örgütü eliyle mücadele ettiklerini sanıyorlar. Hayır, etmezler, edemezler. Terörist, teröristle mücadele etmez. Toprakları paylaşır, oturur. IŞİD'e 'Burası senin', kendisine de 'burası benim' der. Birkaç gün önce PKK'nın silahlı güçleri IŞİD'lilerin bulundukları bir şehre girdiğinde bir koridor açıp tüm IŞİD'lileri 'Hadi siz buradan usul usul uzaklaşın' diye salmadılar mı? PKK, Türk askeri gelirken, IŞİD'in hapishanesinin kapısını açıp tüm IŞİD'lileri sahaya salmadılar mı? O zaman Amerika Birleşik Devletleri kime yaptırım uyguluyor."

    Terörle mücadeleyi başka bir terör örgütü eliyle yapılmasının kabul edilemeyeceğini aktaran Feyzioğlu, "Bir devlet bunu yapar mı? Amerika Birleşik Devletleri eğer kimin müttefik olduğunu doğru anlamış olsaydı, bugün 'Müttefikimiz YPG'den yüz çevirdik' gibi abuk subuk ve hukukta yeri olmayan açıklamalar yapmak yerine, 'Biz müttefikimiz olan Türkiye'ye bugüne kadar yanlış yaptık, toparlamalıyız' diye konuşurlardı.

    Amerika'nın bir iç politika oyunu oynandığına ifade eden Feyzioğlu, sonuca bakıldığında ABD'nin askerlerini bölgeden çektiğini hatırlattı.

    'ELİN ALMANI'NA OLSA DÜNYAYI YIKAR'

    © AA /
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    "Elin Almanı'na bir şey olsa Almanya dünyayı yıkar. Alman'ın üzerine keskin nişancı ateş etse Almanya dünyayı yıkar. Amerikalı gazetecilerin üzerine ateş açılsa ortalığı dumana kaldırırlar. Benim gazetecilerin üzerine terasta ateş ediliyor, bizim bir milletvekilimiz bununla alay ediyor. 'Yok canım orada sniper mi olur' diyor. Ya sen milletin vekilliğini nasıl yapıyorsun, gazetecini nasıl koruyorsun? Git Alman'dan ve Amerikalı'dan örnek al. Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Yeri gelir tek başımıza kalırız, yeri gelir bu kara propaganda karşısında bir başımıza kalırız. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Etrafında hiç kimse kalmazsa fişekliklerimi çapraz döşerim, Elmadağ'a çıkarım, gelir beni orada vururlar ama son fişeğime kadara savaşırım' diyor."

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    © AA / Cebrail Caymaz
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    PKK'ya 60 bin tır silah yardımı yapıldığına dikkati çeken Feyzioğlu, "ABD, 60 değil 160 bin tır yardımı da yapsa onu kullananlar bildiğin alçak, korkak, hain ve şerefsiz teröristlerdir." dedi.

    Feyzioğlu, "Sen teröristin altına ağır silah versen de teröristtir. Teröriste ne verirsen ver teröristtir. Yabancı bir gazetecinin söylediğini tekrarlıyorum, 'Bunca yıl teçhiz edildiler, oralara mevziler kazdılar ama NATO'nun asker sayısı ve teçhizat anlamında en büyük ikinci ordusu iman anlamında da birinci ordusudur. Girdi ve teröristleri dümdüz etti ve teröristler kaçıyor' diyor. Biz orada işgalci değiliz, işgalci olan PKK'dır. Bir ülkenin dörtte birini işgal ediyor. Arap Birliği bizi kınıyor. Ya kardeşim, sen PKK'yı kınasana, PKK'yı lanetlesene. Senin mensubun olan Suriye Arap Cumhuriyeti'nin dörtte birini PKK işgal etmiş."

    Feyzioğlu, Türkiye'nin o işgali sonlandırmak ve kendi meşru savunması çerçevesi içerisinde vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için terörle mücadele harekatı yaptığının altını söyledi.

    Arap Birliği'nin Türkiye'ye harekat nedeniyle tepki gösterdiğine işaret eden Feyzioğlu, "Senin protesto edeceğin yer orası değil, PKK ve ABD'dir. ABD sen 15 bin kilometre uzaklıktan krus füzeleri atıp Afganistan'ı vuruyorsun, adına önleyici savaş diye bir şey uydurmuşsun, 'Daha bana saldırılmadan ben saldırıyorum' diyorsun. Bize saldırılıyor, bizim bebelerimizi öldürüyorlar, bizim insanlarımızı öldürüyorlar. Bir adım sonrada bizim topraklarımızı bizden istemeye başlayacaklar." diye konuştu.

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    © AA /
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    Feyzioğlu, diplomasinin arkasında çok güçlü bir ordunun olması gerektiğini belirterek, uluslararası hukukta haklı olmanın bir işe yaramadığını kaydetti.

    Uluslararası hukukta haklı olmanın yanında güçlü olmanın gerektiğini aktaran Feyzioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

    "Şükürler olsun, Türkiye çok güçlüdür. Bu gücünü de müttefiklerinin kendisini en zor zamanda yüzüstü bırakmasına bağlıdır. Çünkü bizi ne zaman yüzüstü bıraktılarsa biz kendi İHA'mızı, SİHA'mızı ve ağır silahlarımızı yaptık. Şükürler olsun harp sanayimizi en ileri seviyeye çıkardık. Burada bizle boy ölçüşecek hiçbir ülke yoktur. ABD'nin de Türkiye'yi gözden çıkarma lüksü hiçbir şekilde yoktur. Neymiş Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanına yaptırım uygulayacaklarmış. Sabah ayrı uygula, öğlen ayrı uygula ve akşam da ayrı yaptırım uygula. Biz bundan mı vazgeçeceğiz? Bizim milletimiz şehit veriyor, şehit. Siviller zayi olmasın diye bir uçak bombasıyla çözebileceği yerlere kara kuvvetlerini gönderiyor. Kendisi şehit olmayı göze alıyor ve oradaki şer odaklarını temizliyor. Yaptırım uygulayacaklarmış, Hulusi Akar'a. Akşamdan sabaha her gün uygula. Bunların hiçbiri işe yaramaz. Zaten onlar da biliyor işe yaramayacağını, birazcık dostlar alışverişte görsün diye yapıyorlar. Milletimiz rahat olsun haklıyız. Hak bizden yana."

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (219)
    Etiketler:
    PKK, Gazeteci, Türkiye, Suriye, Barış Pınarı Harekatı, Metin Feyzioğlu
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