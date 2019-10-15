AK Partili Mahir Ünal: Birileri Trump'ı anormal olarak görse de ben Trump'ı yeni normal olarak görüyorum

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye maskeleri düşürüyor" dedi. Ünal, ABD Başkanı Donald Trump için de "Ben onu yeni normal olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Görey'in "Barış Pınarı Harekatı'nda bir hafta geride kaldı. Bölgedeki son duruma baktığımızda Münbiç tarafında hareketlenme olduğunu görüyoruz. Son durumu değerlendirelim" ifadesi üzerine Ünal, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetçi olarak teknik açıdan değerlendirmemiz pek söz konusu değil. Harekatın geldiğimiz noktada hem Türkiye hem küresel açıdan hangi sonuçları doğurduğuyla ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum. Fırat Kalkanı arkasından Zeytin Dalı şimdi Barış Pınarı ile Türkiye'nin bölgede ne yapmak istediği açık bir şekilde ortaya çıktı. Tek bir sivilin burnu kanamadan bu işin yapılabilirliğini dünya gördü. YPG-PYD yapılanmasının PKK'nın uzantısı olarak nasıl paralı askerler olduklarını ve Amerika kimlerle birlikte bölgede aslında ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde gördü.

Türkiye açısında baktığımda da beni sevindiren en temel şey ülkemizin milli birlik beraberlik noktasında siyaset üstü meselelerde nasıl kenetlendiğini gördük. Dün akşam Fransa'da milli takımımızın aldığı sonuçla da nasıl bir duygu oluşturduğunu gördük. Bizim teröre karşı kendi haklı meşru uluslarlarası hukuktan doğan haklarını kullanan bir ülkenin böyle bir operasyonda hangi ülkeler tarafından hangi gerekçelerle kınandığını da görmüş olduk.

Türkiye maskeleri düşürüyor birilerinin pozisyonlarını ve iki yüzlülüklerini de önüne koyuyor. Trump'ın durumunu da küresel ölçekte baktığımızda bugün Amerika 1950'lerde dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 50'sini elinde tutan Amerika yok. Birileri Trump'ı anormal olarak görse de ben Trump'ı yeni normal olarak görüyorum.

© AA / Murat Kaynak Kılıçdaroğlu: Atatürk 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' diyor, Türkiye'yi bu noktaya kim getirdi?

Olumsuz tepki veren ülkeler zaten yanımızda değildi. Bugün bu yayında teşekkür edecektim ama Kılıçdaroğlu'nu dinlerken dehşete kapıldım. Terörden bahsedeceksiniz PKK ile ilgili tek kelime söylemeyeceksin dönüp 'Bütün bunların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyeceksiniz. Bu insanların vicdanını yaralıyor. Kılıçdaroğlu iyi niyetli olsa şöyle yapar güzel birlik beraberlik havası oluşmuş farklı siyasi görüşlerden insanlar huzur güven ortak paydasında buluşmuşlar. Bu birlikteliği pekiştirmek lazım. Sen grup toplantısında nefret söylemi kullanarak Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine çocuklarına saldırıyorsun Erdoğan'ı bölgedeki olayların sorumlusu tutuyorsun. Bu siyaset yapmak değil. Demirtaş 6-7 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırdığında 52 kişinin ölümünden sorumlusu olan Demirtaş, 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyordu. 'Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' diyenler nerede? Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok olamaz da. 300 bin Kürt Türkiye'ye sığınmış. Biz sınırımızda terör istemiyoruz.

Kılıçdaroğlu bu hareketla ilgili AK Parti'ye saldırıyor. Bu harekatın riskini alan irade aynı zamanda siyasi irade. Kılıçdaroğlu'nun harekata dönük saldırısının merkezi Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kimliği ve AK Parti. Harekatla ilgili düzenli bilgilendirme yapmak görevimiz."