MÜSİAD Başkanı da 'Jet Fadıl' mağduru: Akgündüz 'Yurt dışına çıkış yasağını kaldırın, yabancı yatırımcı bulayım' dedi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz hazır bulundu. Duruşmada aralarında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve amcası Osman Kaan’ın da aralarında bulunduğu 19 müşteki ifade verdi.
Müşteki Osman Kaan ise Caprice Gold projesinden 1 milyon lira karşılığında 30 devremülk aldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.
Duruşmada söz alan diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını kaydederek Fadıl Akgündüz’ün tutuklanmasını talep ettiler.
'YABANCI YATIRIMCI BULMAK İÇİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIM KALDIRILSIN'
Söz alan tutuksuz sanık Akgündüz ise şu anda ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı bekleme süreci içerisinde olduklarını ve projelerinin yüzde seksenini tamamladıklarını söyledi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Soyut söylemlerle bu olmaz. Böyle bir durum var ise somut delillerle talepte bulunman gerekiyor" ifadesini kullandı.
Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akgündüz’ün yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Yine müşteki avukatların Akgündüz’ün tutuklanması yönündeki talebini de reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında 'Caprice Gold' ve Maldivler'de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler’de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatılmıştı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler’deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulanmıştı.
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