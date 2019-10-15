Kızına işkence yapan baba ile kızına dava

İstanbul Taksim'de 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığı için tutuklanan Muzaffer A. ile mağdur kızı Tuğba A.'ya dava açıldı.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Taksim'de 19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan Muzaffer A. hakkında "Altsoya kasten yaralama suçu'ndan iddianame düzenlendi.

İşkence mağduru kızı Tuğba A'ya da "Üstsoya karşı kasten yaralama suçu'ndan" dava açıldı.

İddianamede, baba ve kızın doktor raporlarına yer verildi. Dosyada her iki tarafın da birbirlerini yaraladıkları anlatıldı.

Taksim Tarlabaşı’nda 19 yaşındaki kızı Tuğba A.’ya şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan baba Muzaffer A., polis ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Tuğba A'nın ifadesinde, "Şiddet uygulama sebepleri değişebiliyor. En son görüntülerdeki şiddetin sebebi; salonun penceresinin açık kalmasıydı. Babam yağmurdan dolayı kapatmak istedi. Annem ve ben kronik astımız, açık kalması gerekiyordu. Daha önce de kumanda sebebiyle süpürgenin borusuyla avucuma vurup, avucumu patlatmıştı. Sadece fiziksel şiddet vardı. Anneme bıçak çekmişti. Videoda gördüğünüz görüntüler de cumartesi günü yaşandı. Gördüğüm şiddet nedeniyle doktora gittiğimde doktor beni karakola yönlendirdi. Gidip şikayetçi oldum ve 10 gün uzaklaştırma kararı verdiler" demişti.

Baba Muzaffer A ise 'Ben sadece bir tokat attım" ifadesini kullanmıştı.