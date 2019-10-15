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17:12 15 Ekim 2019
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    İstanbul'da bir sürücünün ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada

    Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul Bahçelievler'de ambulansın geçişine engel olan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan beraatine karar veren mahkeme, sanık Yetişmiş'i 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelendi.

    İstanbul'da bir sürücünün ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada
    © Fotoğraf : DHA
    Bahçelievler'de ambulansa yol vermeyen sürücü için 5 yıl hapis istemi
    İstanbul Bahçelievler'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından açılan dava karara bağlandı.

    Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammed Efkan Yetişmiş ile avukatı katıldı. Sanık Yetişmiş, olay günü Merter'den Beylikdüzü'ne E-5'te orta şeritte seyir halinde ilerlediğini belirterek, "Sol şeritte sirenleri kapalı bir ambulans vardı. Birden sirenlerini açtı sesli uyarı yapınca ambulansın önündeki aracı sıkıştırdı. Araç benim şeride geçti. Ben bu şekilde tehlike yaşadım. Ambulans geçtikten sonra sirenleri kapattı. Seyrine devam etti. Bir süre sonra ambulans ile yan yana geldik. Ben bu sebeple 'Can kurtarmaya giderken benim canımı mı tehlikeye atıyorsunuz!' dedim. Ambulansta teknisyen görmedim. Şoför bana 'Git lan' gibi daha da argo şekilde konuşunca istenmeyen bu olay yaşandı. Bu olayla ilgili bir video var. Ambulans bana arkamdayken siren öttürmemektedir. Görüntülerde açıktır" dedi.

    'OLAYIN MAĞDURU ASLINDA BEN OLDUM'

    Sosyal medyada linç edildiğini belirten sanık Yetişmiş, "Sosyal hayattan dışlandım. 23 yaşındayım ancak görüldüğü gibi büyük gösteriyorum. Tepkiler devam ediyor. Olayın mağduru aslında ben oldum" diye konuştu.

    'AMBULANSIN İÇİNDE HASTA OLMADIĞI KANAATİNE VARDIM'

    Avukat, "Ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine nasıl vardın? "şeklindeki sorusuna Sanık Yetişmiş "Normalde ambulansta 3 teknisyen olur. 2 teknisyen arkada, 1 teknisyen önde olur. Ambulansın arkadaki camı açıktı. Yan yana geldiğimizde şoförü yalnız gördüm. Bu nedenle ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine vardım" diye cevap verdi. Duruşmada olay gününe ilişkin video izlendi. Sanık Yetişmiş'in avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

    'PİŞMANIM'

    Son sözü sorulan sanık Yetişmiş "Bu olay nedeniyle pişmanım. Bu nedenle karşınıza gelmek istemezdim. Daha önce suça karışmadım. Mağdurum. Takdir mahkemenizindir" dedi.

    MAHKEME DAVAYI KARARA BAĞLADI

    Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'in "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar verdi. Sanık Yetişmiş'in "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına da karar verdi.

    İDDİANAME

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Şubat 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş, E-5 Kuzey yan yol mevkiinde uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulans aracına yol vermedi. İçerisinde hasta bulunan ambulansın görev yapmasına engel olduğu, yolda trafiğin olağan akışına aykırı olarak şerit değiştirmek suretiyle de tehlikeli araç kullandığına dair polise ihbar yapıldı. Şüphelinin eylemi bazı sosyal medya, basın ve yayın kuruluşlarında video olarak yayınlandı. Gözaltına alınan

    Yetişmiş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul'da bir sürücünün ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada
    © Fotoğraf : DHA
    Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
    'AMBULANSA KASTEN YOL VERMEDİ'

    Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, şüpheli Yetişmiş'in üzerine atılı suçları işlediğine şüphe bulunmadığı belirtti. İddianamede, sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi. Şüpheli Yetişmiş hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

    PARA CEZASI DA KESİLMİŞTİ

    Öte yandan Yetişmiş' e olay günü "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti.

    MAKAS ATARAK KAZAYA NEDEN OLMUŞTU

    Öte yandan Yetişmiş, Ağustos ayında ise TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde kaza yapmıştı. 4 kişinin yaralandığı kazaya Muhammed Efan Yetişmiş'in makas atarak ilerlemesinin neden olduğu öne sürülmüştü.

    Etiketler:
    Ambulans, Bahçelievler
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