CHP: Akar, Türkiye ile Suriye'nin çeşitli kurumlar aracılığıyla diyalog arayışında olduğunu açıkladı

CHP yönetiminden Sputnik'e konuşan bir kaynak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin çeşitli kurumlar aracılığıyla Suriye'ye diyalog arayışı sürüyor" dediğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede "Türkiye'nin çeşitli kurumlar aracılığıyla Suriye'ye diyalog arayışı sürüyor" dediği doğrulandı.

CHP yönetiminden Sputnik’e konuşan bir kaynak, "Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Akar'a 'Türkiye ile Suriye arasında bir diyalog arayışı var mı?' diye sordu. Akar'ın Kılıçdaroğlu'na yanıtı ise 'Çeşitli kurumlar aracılığıyla diyalog arayışı sürüyor' oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, söz konusu açıklamayı, Suriye'ye yönelik askeri operasyon hakkında bilgi vermek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyareti kapsamında yaptı.