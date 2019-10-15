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18:43 15 Ekim 2019
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    İmamoğlu'ndan 'sahilde mangal yasağı' açıklaması

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)  Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışılması için çaba harcayacaklarını söyledi. İmamoğlu ayrıca gazetecilerin sorusu üzerine İstanbul genelinde sahilde mangal yakılmasının yasaklanabileceğine işaret etti.

    Avcılar Belediye Başkanı Hançerli
    © Fotoğraf : Twitter
    Avcılar Belediye Başkanı Hançerli: Depremden sonra 270 konut için ihbar yapıldı, 3 bina mühürlendi
    İmamoğlu, bir süre önce babasını kaybeden CHP İlçe Başkanı Erdal Nas'ı parti binasında ziyaret ederek başsağlığı diledi.  Burada partililerle sohbet eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Avcılar'da depreme hazırlık konusunda çok zaman kaybedildiğini belirterek, şunları söyledi:

    "İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Bugün temel konu bunu konuşacağız. Ama bakanlığı da motive etmemiz gerekiyor. Konu ve kanun bakanlığın elini kolaylaştırıyor ama henüz büyük şehire böyle bir yetki vermiş değil. Bakanlıkla beraber, başta Avcılar olmak üzere böyle öncelikli ilçelerden başlamak gerek. Avcılar'ın belli mahallelerinde kentsel dönüşüm, tapu sorunu, belli mahallelerinde ise depreme dayanıklılıkla ilgili problemler var. Bunu belediyede konuşacağız. Bunu sadece Avcılar'da yapmıyoruz. Bizim anlayışımız; seçimden sonra herkese hizmet etmek. Bu şehre hizmet etmek çok kutsal bir iş. Kendimize güveniyoruz arkamızda sizler varsınız"

    SAHİLDE MANGAL YASAĞI

    Esenler mangala 'evet' dedi
    © Fotoğraf : DHA
    Esenler mangala 'evet' dedi
    İmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişi güzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine, "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor" karşılığını verdi.

    İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada, İstanbul'daki ilçe yönetimleri ile parti ayrımı yapmadan koordinasyon konusunun temelini attıklarını söyledi. İmamoğlu, şöyle dedi:

    “Bu anlamda bütün ilçelerimizi gezeceğiz. Daha sonra özellikle bölgesel masalarımız hayata geçecek. Örneğin Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü için bir bölge masamız olacak. Bu çalışmalar yine orada büyükşehir bürokratlarımız tarafından takip ediliyor olacak.  Avcılar çok yakından bildiğimiz bir ilçemiz. Turan Hançerli başkanımız çok yakın yol arkadaşım. İtina ile Avcıların sorunlarına eğileceğiz, hararetli biçimde sorunlara odaklanacağız. Avcılar'ın depreme dönük hamlelerinin güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Kentsel dönüşüm ve mülkiyet sorunu yaşanan mahallelerini biliyoruz. Hem bizim hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sürece katılması konusuna yönelik en üst düzeyde ilişki ve takip sürecini ortaya koyacağımız ilçelerimizin başında Avcılar geliyor. Bugüne kadar eşgüdümlü çalışılmadığı için yaşanan birçok sorunu tamir etmemiz gereken ilçelerin başında Avcılar geliyor. Avcılar benim 1989 yılında üniversiteyi okuduğum bir ilçe. Böyle de bir bağım var. 5 yıl eğitim aldım gittim, geldim çok yakın bildiğim ilçelerden biri ilgi ve sevgimiz Avcılar sorunların çözümünde karşılık bulacak"

    İmamoğlu ve Hançerli birbirlerine günün anısına hediye verdikten sonra Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda toplantı yaparak, ilçedeki sorunları ele aldılar.

    Etiketler:
    Deprem, Kentsel dönüşüm, Avcılar, Beylikdüzü, Ekrem İmamoğlu
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