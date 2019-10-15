Katar: Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin komşularının güvenliği açısından önemli

Doha Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Hatır, Suriye'de askeri faaliyetler yürüten tek ülkenin Türkiye olmadığına dikkat çekti.

Hatır, "Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerine iki faktör üzerinden bakılması gerekir. Birincisi, Suriye 8 yıldır çatışmalara sahne oluyor ve çok sayıda yabancı aktörün, gücün Suriye topraklarında bulunduğunu görüyoruz. İkincisi de, Suriye'nin sınırları güvenli değil ve bazı komşu ülkeler Suriye'den güvenlik tehdidi yükseldiğini düşünüyor. Bu husus da göz önüne alınmalı" dedi.

Hatır, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye uluslararası koalisyondaki ülkelerle eşit seviyede katkı sunduğunu da vurguladı.