Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu

Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin olarak akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu" bilgisini verdi.
Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019
#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/uanN6Q51qI
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