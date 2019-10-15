İletişim Başkanı Altun: Barış Pınarı Harekatı Kürt kardeşlerimize dönük bir harekat değil

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Suriye krizinin çözümü noktasında Türkiye’nin durduğu yer ve bugüne kadar attığı adımların ortada olduğunu söyleyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Suriye sürecinin garantör ülkesi olarak Türkiye, Astana Sürecinde çok önemli adımlar atarak Suriye krizinin çözülmesine, Suriye’de insani krizlerin aşılmasına çok önemli katkılar bulunmuştur.
Özellikle İdlib’de Türkiye’nin attığı adımlar bütün dünyanın gözü önünde atılmış adımlardır. Şimdi de bu adımla Suriye krizinin siyasi çözümüne yönelik önemli bir adım atılacaktır. Diğer taraftan da bu adım Suriye’nin toprak bütünlüğüne de önemli bir katkı sağlayacaktır.”
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