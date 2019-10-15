İstinaf mahkemesi, Çağdaş Hukukçular Derneği davasında avukatlara 159 yıllık hapis cezasını onadı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 20 avukata "terör örgütü kurma ve yönetme" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla açılan davada yerel mahkeme kararının iptali için istinaf mahkemesine yapılan itiraz reddedildi.

Davada, ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu'ndan avukatlara toplam 159 yıl hapis cezası verilmişti.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, mahkeme, tüm itirazların esastan reddine hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin verdiği karara göre, 5 yılın altında ceza alan Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren Evin, Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir'in cezaları temyiz yolu kapalı olmak üzere kesinleşmiş oldu.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkeme tarafından 5 yılın üzerinde ceza verilen Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu, Özgür Yılmaz, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal, Süleyman Gökten, Naciye Demir, Aycan Çiçek ve Ezgi Çakır'ın istinaf başvurularını da reddetti.

Ancak 5 yılın üzerinde ceza alan bu 12 avukat için Yargıtay yolu açık bulunuyor.

Davayı takip eden 7 Avrupa ülkesinden 15 avukatın oluşturduğu uluslararası heyet, bugün düzenlediği basın toplantısında, yargılama süreci ile ilgili gözlemlerini raporlaştırarak sonuçları paylaşmak üzere Adalet Bakanlığı'ndan bir görüşme talep edeceğini açıkladı.

ÇHD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Avukatlar Birliği adına yapılan değerlendirmede, "Avukatlara yönelik saldırıların ve yaşanan hukuksuzlukların takipçisi olacakları" vurgulandı.