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    İletişim Başkanı Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

    © Fotoğraf : T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (233)
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, dünya çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz" dedi.

    Suriye Milli Ordusu (SMO-eski adıyla Özgür Suriye Ordusu/ÖSO) militanları, silah monte edilmiş kamyonetle Tel Abyad'da turlarken, 15 Ekim 2019
    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
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    İletişim Başkanı Altun, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

    AFP'ye konuşan Altun, "Türkiye ve ABD, 67 yıllık NATO müttefikleridir. Askerlerimiz Kore ve Afganistan başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında birlikte savaşmış, kan dökmüş, can vermiştir. Ülkelerimiz, son olarak DEAŞ terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyon bünyesinde güç birliği yapmıştır" dedi.

    Altun, açıklamasında "Türkiye ve ABD, DEAŞ terör örgütüyle mücadele edilmesi ve örgütün yeniden ayağa kalkmasının engellenmesi hususlarında mutabıktır. Öte yandan Obama yönetimi, tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak, Türkiye’de binlerce sivili katleden PKK terör örgütüne silah ve eğitim vermiş; bunu DEAŞ ile mücadeleyi taşeron unsurlara ihale etmek amacıyla yapmıştır" ifadelerini kullandı.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik / Viktor Toloşiko
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    "DEAŞ terör örgütünün Suriye topraklarında kurduğu sözde devlet ortadan kalkınca, PKK’lı teröristler silahlarını Türkiye’deki masum insanlara doğrultmuştur. Biz bu tehdit konusunda son derece açık davranarak, ABD’yi PKK’ya verdiği ağır silahları toplamaya ve ek sevkiyatları durdurmaya çağırdık. Nihayet topraklarımızda kayıplar yaşamamak için gerekli adımları attık" diyen Altun, şöyle devam etti:

    "Bugün Türk halkı anlaşılabilir şekilde kafa karışıklığı yaşamaktadır. NATO müttefikimiz olan ABD’nin neden terörle mücadele çabalarımızı desteklemediğini sorgulamaktadırlar. ABD’nin neden mülteci krizine bir çözüm önermediğini merak edilmektedirler. Washington’un neden Suriye’nin kuzeyinde mülteciler için kurulacak bir güvenli limana karşı çıktığını anlamaya çalışmaktadırlar.

    Türkiye - Katar
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Birçok ABD’li sivil ve askeri yetkilinin kariyerlerinin Suriye’deki DEAŞ tehdidini ilelebet ayakta tutmaya endeksli olduğu sır değildir. Nitekim son günlerde ABD’li yetkililerin, resmi yetkilerini kullanarak Suriye’nin kuzeyindeki durum hakkında yalan haberler servis ettiğini, PKK’nın Suriye kolu tarafından işlenen suçları örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Binlerce DEAŞ’lı teröristi hapishanelerden salıveren örgüt, Türkiye-Suriye sınırında sivilleri ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almış; son olarak Esad rejimiyle kirli bir anlaşmaya imza atmıştır.

    Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde attığı adımlar hakkında tamamen şeffaf olmuştur. DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, dünya çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz. Tüm tarafları taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak Türkiye’nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz."

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (233)
    Etiketler:
    ABD, Suriye, Barış Pınarı Harekatı, Fahrettin Altun
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