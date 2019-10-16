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09:54 16 Ekim 2019
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    'Beklediğimiz deprem Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz'daki fay kolları üzerinde olacak'

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    Türkiye
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    Marmara Depremi’nin 20. yılında düzenlenen uluslararası deprem sempozyumunda konuşan Dr. Gülsen Uçarkuş, "Beklediğimiz deprem Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz'daki fay kolları üzerinde olacak" açıklamasında bulundu.

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    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülsen Uçarkuş, "Şu an Adalar'ın güneyi, Silivri aktivitesinin olduğu Kumburgaz fay kolu, üzerinde bir süredir aktivite olmadığı için kırılmasını beklediğimiz fay parçasıdır. Bu kısımlar üzerine dikkatle eğiliyoruz ve beklediğimiz deprem bu kollar üzerinde olacak" dedi.

    İstanbul Teknik Üniversitesince, (İTÜ) 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nin 20. yılında düzenlenen uluslararası deprem sempozyumu başladı. Sempozyuma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçarkuş, amaçlarının Marmara Denizi’nde çalışan yerli ve yabancı bilim insanlarının 20 yıldaki bu çalışmalardan elde edilenleri ortaya koymak olduğunu söyledi.

    Uçarkuş, 26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yine tüm dikkatlerin Marmara Denizi’ne yöneldiğini ifade ederek, 20 yıllık süreçte yerli ve yabancı bilim insanlarıyla gayretlerini birleştirdiklerini ve bu konuda araştırmalar yürüttüklerini anlattı.

    '3 AY İLE 30 YIL ARASINDA YİNE FAY KIRILMASI BEKLİYORUZ'

    Dünyanın hiçbir yerinde depreme ilişkin tarih verilemeyeceğini dile getiren Uçarkuş, "Kuzey Anadolu Fayı’nda 1939’dan beri 3 ay ile 30 yıl arasında bir yer kırılıyor, sonra öbür yeri kırıyor. Bizim 8 depremimiz var böyle doğudan batıya göç eden. Bu göçün son depremi 99 depremleri. 3 ay ile 30 yıl arasında yine Marmara Denizi’nin içinde diğer kısmının kırılmasını bekliyoruz. Ama bu yüzde 65’lik bir yüzdeyle verilmişti o zaman. Şimdi 20 yılı geride bıraktık, bu 20 yılın sonunda uzun zamandır deprem olmamış, bir 5,8’lik bir aktivite oldu Kumburgaz fay kol üzerinde. Dolayısıyla buna dikkat çektik. Bunların hepsini bu bilimsel çalıştayda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

    ENERJİ BOŞALMASI

    Marmara Denizi Yalova açıklarında art arda meydana gelen depremler sonrası bazı vatandaşlar park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.
    © AA / Erhan Erdoğan
    Yalova'da deprem sonrası vatandaşlar park ve bahçelerde bekliyor: 'Birisi bize bir açıklama yapsın'
    Bir gazetecinin sorusu üzerine, küçük büyüklükteki depremlerin, oluşacak depremde enerji düşürüp düşürmediğine yönelik tartışmalara da değinen Uçarkuş, "5,8’in enerjisiyle 7.2'nin arasında 20-25 fark var oluyor. Dolayısıyla. 5,8’lik bir deprem kendi çapında bir enerji boşaltsa da fayın uzunluğu belli ve o fay kırıldığı zaman çıkacağı büyüklük de belli olduğu için onu boşaltmış olarak algılanmıyor bizim için. 5.8’lik depremle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla kesin bir sonuç söyleyemeyiz. Ama bu kırılmasını ve uzun zamandır da sessiz olan bu fayın üzerinde olduğu için şimdi dikkatimizi bu alana verdik” değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    İstanbul Depremi, Analiz, fay, Deprem, Jeoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
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