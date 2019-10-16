Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün: Rasulayn obüs atışlarıyla vuruluyor

Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan hedefler obüs atışlarıyla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG ve IŞİD' karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.