Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün: Rasulayn obüs atışlarıyla vuruluyor

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.
Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.
Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan hedefler obüs atışlarıyla vuruluyor.
Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.
Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.
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