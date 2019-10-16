FETÖ'nün hapse attığı komutan Barış Pınarı Harekatı'nda

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, FETÖ'nün kurduğu kumpasta casuslukla suçlanan ve 2012'de tutuklandıktan sonra 20 ay cezaevinde kalan Tuğgeneral İdris Acartürk, geçen hafta başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olarak sınırı ilk geçen birliklerin başında yer aldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, iş insanı Bilgin Özkaynak'ın çiftlik evine 10 Mayıs 2012'de operasyon düzenlendi. Operasyon daha sonra aralarında 49 muvazzaf subayın bulunduğu 357 sanıklı bir davaya dönüştü.

FETÖ'nün kumpas soruşturmalarından biri olan bu davanın adı kamuoyunda İzmir Askeri Casusluk davası olarak anıldı. Özkaynak'ın çiftlik evinde bulunduğu iddia edilen bir hard diskin içinde 'Pandora' isimli bir veritabanı olduğu söylendi. Buradaki bilgiler TSK'da görev yapan subay ve astsubayların tutuklanması için gerekçe oldu.

Habere göre, o subaylardan biri de o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Alay Komutanlığı yapan Kurmay Albay İdris Acartürk'tü. Acartürk, 'gizli askeri belgeleri ele geçirmek', ‘askeri casusluk’ gibi suçlamalarla 7 Temmuz 2012’de tutuklanarak, 20 ay hapiste kaldı.

KOMUTAN OLARAK GERİ DÖNDÜ

Bunun bir FETÖ kumpası olduğu anlaşıldığında Acartürk, diğer tüm sanıklarla birlikte beraat etti. Soruşturmayı yürüten polislerin, savcıların ve hakimlerin ise FETÖ'cü olduğu anlaşıldı.

Acartürk, beraatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri döndü, 2016’daki askeri şurada Tuğgeneralliğe terfi etti.

5 yıl sonra 2017’de Sakarya’ya bu kez Komando Tugay Komutanı olarak gelen Acartürk, Sakarya 7. Komando Tugayı 3 ay önce Şanlıurfa'ya, sınır bölgesine çekildi.

Barış Pınarı Harekatı'ndan önce komando tugayı Şanlıurfa'da konuşlandırılmıştı. Fırat'ın doğusuna başlayan kara harekatı ile birlikte sınırı ilk geçen 7. Komando Tugayı’nın başındaki isim de Acartürk oldu.