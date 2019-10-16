Kasapoğlu: UEFA'nın soruşturması akla uymaz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA’nın 'asker selamı' soruşturmasına ilişkin "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum" dedi.

Kasapoğlu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Soruşturmanın 'akla uymaz' ve 'mantıksız' olacağını belirten Kasapoğlu, "Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla attıkları goller sonrası asker selamı vermişti.