Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.
Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.
Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.
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