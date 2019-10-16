Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile O'Brien bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Pence başkanlığındaki ABD heyetinin yarın Türkiye'de görüşmeler yapması bekleniyor.