Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı

THK’da kayyum olarak eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı’nın görev yapacağı öğrenildi.

Türk Hava Kurumu, yazın çok konuşulan kurumlar arasında yerini almıştı. Kurumun yangın söndürme araçlarının kullanılmaması tepkilere neden olmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşılıklı açıklamalar yapılmıştı.

Ayrıca, geçen aylarda kurumla ilgili geçmişe yönelik soruşturma başlatılmıştı. THK'dan yapılan açıklamada geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcu olduğu ifade edilerek, "Uluslararası bağımsız denetim kurumunun yaptığı çalışmalar sonucu THK’nın tüm şirketlerinin iflasta olduğu, tüm mallarının hacizli olduğu tespit edilmiş, idari ve adli kovuşturmayı gerektiren onlarca dosya ortaya çıkarılmıştır" denilmişti.

Bunun üzerine Vakıfbank'la borçlar yapılandırılmıştı. Kurum yaptığı yazılı açıklamasında aynı zamanda Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile borçları yapılandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.