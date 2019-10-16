Erdoğan'dan AK Partili vekillere: Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım, daha aktif olunmalı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Vekillerimizin meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım.

- Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma aşamasına bir anda gelmemiştir.

- Ülkemiz her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir. Ama müttefiklerimizin başka işler çevirdiği ortaya çıktı.

- Suriye'deki Kürt ve Türkmen kardeşlerimize hakça davranılması için Esed yönetimine ısrarcı olduk.

- Son 8 senede ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişi evlerinden kaçtı.

- Ey Arap Birliği, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Birliği'nden çıkardınız.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup toplantısına ‘asker selamı’ vererek girdi. Partililer de Akar’ı asker selamı vererek “Her Türk asker doğar”, “Hulusi baba bizi Suriye’ye götür” sloganları ile karşıladı. pic.twitter.com/DZf1Tnjzf8 — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 16, 2019

​- DEAŞ'ın foyasını biz ortaya çıkardık. Fırat Kalkanı operasyonunda 3 bin DEAŞ üyesini etkisiz hale getirerek DEAŞ balonunu söndürdük.

- Müttefikler, Türkiye gibi meşru bir güç yerine PKK/YPG ile birlikte hareket etmeyi tercih ettiler.

- Bir tarafta rejim yüzbinlerce insanı katlederek ilerliyordu, diğer tarafta ise PKK/YPG ABD ile Avrupa'nın sınırsız desteğiyle çok sayıda insanı yerinden ederek sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturuyordu. Bugün karşımıza dikilenlerin hiçbirinin o günlerde sesi çıkmıyordu.

- Ey Batı, ey Arap ligi, ey azıcık da olsa vicdan sahibi olan bütün ülkeler, hepinize sesleniyorum, bu devran elbet dönecek.

- Bu dünya etme bulma dünyası, Türkiye, birliği beraberliği sayesinde bu mücadeleyi başarıya ulaştıracak.

- Gelin bu mücadelede Türkiye'nin yanında olun.

- NATO ülkelerine sesleniyorum, bu PKK/YPG ne zaman NATO üyesi oldu da benim haberim olmadı. Başta ABD, NATO bunlara yardım ediyor.

- Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz. Bizim ne inancımız, ne kültürümüz ne de ahlakımız buna izin vermez. Buna karşılık, bize bu ithamlarda bulunanların geçmişi katliamlarla doludur.

- Macron'a da dedim, 'Ruanda'da yüzbinleri katleden siz değil miydiniz yahu?' dedim, 'Aynaya bak aynaya' dedim.

- Suriye konusunda utanmadan sıkılmadan bizi sivil katliamla itham edenlere seslenmek istiyorum. Sivil katliam görmek istiyorsanız yanı başınızda. Katliamı görmek için Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a, Bosna'ya bakın.

- Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün ülkemizde 40 yıldır yaptığı eylemlere bakın.

- Teröristlerle aramızda arabuluculuk yapmaya çalışan liderler var. Siz ne zaman bir terör örgütüyle oturduğumuzu gördünüz, bizim arabulucuya ihtiyacımız yok.

- Türkiye, Suriye'nin toprak birliğine saygılıdır, meşru bir hükümet kurulduğunda kontrolümüzdeki yerleri devredeceğiz.

- Güvenli bölgede biz şu anda tüm plan çalışmalarımız yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje çalışmalarını yaptı.

- Tüm teröristler silahlarını bırakıp, tuzaklarını imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksın.

AK PARTİLİLER 'GÜNDOĞDU MARŞI' SÖYLEDİ

Öte yandan, Erdoğan'ın konuşması esnasından AK Partililerin 'Gündoğdu Marşı'nı sözlerini değiştirerek söyledikleri görüldü.

Yeni yasama yılında ilk grup toplantısını yapan AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekillerini Meclis çalışmalarına katılmaları konusunda uyardı. Partililer sık sık slogan atarak Erdoğan’a destek verdi. pic.twitter.com/dQWQIPqP8v — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 16, 2019

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