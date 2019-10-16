MHP lideri Bahçeli'den sakal esprisi

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığına göre, MHP lideri Bahçeli tedavisinin ardından geldiği Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü.
Kulislere yansıyan bilgilere göre Bahçeli, Bayburt ve Erzincan gezisi sırasında şifayı kaptığını söyledi. Soğuk algınlığı geçiren Bahçeli, tedavi gördüğü süreçte sağlığı hakkında sosyal medyada yazılanları yakından takip ettiğini gösteren espriler de yaptı.
'SAKALDA HİKMET VARMIŞ, BEN DE BIRAKTIM'
Bahçeli, Başkanlık Divanı'ndaki tek sakallı yönetici olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile fotoğraf çektirirken de, "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" diye espri yaptı.
Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığından sonra bir süre dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 21 gün aranın ardından MHP Genel Merkezi'ne gelmiş, her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan MHP liderinin sakallı görüntüsü dikkat çekmişti.
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