Havalimanı personeline hakaret eden Esenç'e para cezası

İstanbul Havalimanı'nda çalışan Tuğçe Selvi'ye Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan 1740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret edip, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyen ve görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hakkında dava açılan Funda Esenç hakkında 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nden karar çıktı.

Mahkeme önceki ay ara celse açarak sanık Esenç'in ifadesini aldı. Esenç ifadesinde, "Babam ameliyat olacaktı. Beklerken görevliler gülerek ve alaycı bir ifade ile cevap veriyorlardı. Sinirlendim, pişmanım" dedi.

Esenç'in, 'hakaret' ve 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci celsesi bugün görüldü.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Gaziosmanpaşa Adliyesi 19. Asliye Mahkemesi'nde ifade veren Tuğçe Sevi, "Ben onunla gülerek dalga geçmedim. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme kararında Esenç’i 'hakaret' suçundan 1740 TL para cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bıraktı.

Esenç'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan da beraatine karar verildi.

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