Havalimanı personeline hakaret eden Esenç'e para cezası

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret edip, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyen ve görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hakkında dava açılan Funda Esenç hakkında 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nden karar çıktı.
Esenç'in, 'hakaret' ve 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci celsesi bugün görüldü.
Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Gaziosmanpaşa Adliyesi 19. Asliye Mahkemesi'nde ifade veren Tuğçe Sevi, "Ben onunla gülerek dalga geçmedim. Şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme kararında Esenç’i 'hakaret' suçundan 1740 TL para cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bıraktı.
Esenç'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan da beraatine karar verildi.
İstanbul Havalimanı'nda rötar kavgası: 'Hop hop hop, temas yok'https://t.co/hvKnL1EcYb pic.twitter.com/gy6x9PiWyW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 26, 2019
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