AK Partili Yeneroğlu'ndan Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan yaşlı adam için Kürtçe mesaj

AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Çanakkale'de Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan Ekrem Yaşlı için Kürtçe mesaj paylaştı. Olayı 'barbarlık' olarak niteleyen Yeneroğlu, "Irkçılık yapan bizden değildir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eşiyle Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan 74 yaşındaki Ekrem Yaşlı için Kürtçe bir mesaj paylaştı.

Twitter'dan olaya ilişkin açıklama yapan Yeneroğlu, "Xwedê şifayê bide apê me, bi hurmet têm destê te" (Allah amcama şifa versin, hürmetle ellerinden öperim) ifadelerini kullandı.

Xwedê şifayê bide apê me, bi hurmet têm destê te.

Dedesi yaşında, saygı gösterilmesi gereken bir büyüğe saldırmak; nasipsizliktir, barbarlıktır. Efendimizin buyurduğu gibi, ırkçılık yapan bizden değildir. https://t.co/45grJb9wre — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) October 16, 2019

​Olaya ilişkin haberi paylaşan Yeneroğlu mesajına Türkçe devam etti. Yeneroğlu, "Dedesi yaşında, saygı gösterilmesi gereken bir büyüğe saldırmak; nasipsizliktir, barbarlıktır. Efendimizin buyurduğu gibi, ırkçılık yapan bizden değildir" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Çanakkale'de göz ameliyatı olan eşine refakatçilik yapan Ekrem Yaşlı, Türkçe bilmeyen eşiyle Kürtçe konuştu. Yaşlı’ya, aynı odada bulunan başka hastanın yakını tepki göstererek, "Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti" diyerek odadan çıktı.

Soda şişesi ile odaya geri gelen diğer hasta yakını, Yaşlı’ya şişe fırlattı. Kafasından yaralanan Yaşlı, aynı hastanede tedavi altına alındı.