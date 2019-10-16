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14:27 16 Ekim 2019
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    Babasından işkence gören Tuğba'nın annesi: Kızım beni tehdit etmedi

    © DHA /
    Türkiye
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    Beyoğlu’nda kızı Tuğba A.'yı darp ettiği görüntülerin ardından tutuklanan Muzaffer A.’nın 17 yaşındaki oğlu, “Ablam babama bıçak çekti. Videoyu anneme tehditle çektirdi” iddiasını ortaya atmıştı. Anne Şefika A. ise ifadesinde bu iddiaları reddetti.

    İstanbul Beyoğlu’nda 5 Ekim günü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden 19 yaşındaki Tuğba A. babasının kendisini darp ettiğini ve iki dişini kırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Aynı gün gözaltına alınan baba Muzaffer A. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Muzaffer A.’nın serbest kalmasının ardından darp görüntüleri sosyal medyada yayılınca bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve baba hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan Muzaffer A. bu kez çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

    KARDEŞ, 'ABLAM SUÇLU' DEMİŞTİ

    © DHA /
    Kızına işkence yapan baba ile kızına dava
    Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, ifadesinde kızının psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Muzaffer A’nın, “Önce o bana saldırdı. Bana vurunca hazmedemedim ben de ona vurdum” dediği öğrenildi.

    Tuğba A.’nın 17 yaşındaki kardeşi S.A ise bazı sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarda, babasının suçu olmadığını, ablasının babasına bıçak çektiğini, yatalak olan annesini de dövdüğünü ve videoyu da zorla çektirdiğini iddia etti.

    'TUĞBA BIÇAK ÇEKMEDİ'

    S.A’nın bu iddialarının üzerine poliste ifadesi alınan anne Şefika A., "Tuğba beni video çekmeye zorlamadı. Sadece video çekmemi istedi" dedi. Olay günü eşinin salona gelerek camları kapatmak istediğini, Tuğba’nın da bir camı kapatmaması için camı tuttuğu sırada babasının kolundan aşağı çektiğini anlatarak, “Yere yatırıp darp etmeye başladı. Tuğba babasına, babası da Tuğba’ya vurmaya başladı. İlk kimin vurduğunu görmedim. Tuğba eşime bıçak çekmedi” dedi.

    'BENİM BAKIMIMI TUĞBA YAPIYOR'

    © DHA /
    Kızına işkence eden baba tutuklandı
    Tuğba’nın babasıyla tartışmaya başladıktan sonra telefonu kendisine vererek, ‘Çek’ dediğini anlatan Şefika A., “Ben de videoyu çekmeye başladım. Tuğba beni tehdit etmedi. Ancak bakıma muhtacım ve bakımımı da Tuğba yapıyor. Tuğba bana bakmaz diye korktuğum için videoyu çekmek zorunda kaldım” dedi.

    Kızından hiçbir zaman şiddet ve tehdit görmediğini söyleyen Şefika A., “Tuğba’nın babasına ve kardeşine de şiddet uyguladığını görmedim. Eşim Muzaffer A.’nın kızımı darp ettiği oluyordu. Bu olaylar genelde benim hastanede olduğum zamanlar olurdu. Bunları ben oğlum S.’den öğrenirdim” dedi.

    '10 BİN LİRAMI ÇEKTİLER'

    Eşinin 10 yıl önce de kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Şefika A. darp olayıyla ilgili şikayetçi olmadığını söyledi. Oğlu S.A’nın babasına düşkün olduğunu söyleyen Şefika A., “Eylül 2018 yılında hastanede yattığım süre içinde oğlum ve eşim bankada olan 10 bin liramı çektiler. Paramı çektikleri için oğlum ve eşimden şikayetçiyim. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Ablası, babasını şikayet ettiği için eve gelmiyor” dedi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Babasından işkence gören Tuğba: Daha önce de şiddet uyguladı, bu seferkinin sebebi pencerenin açık kalmasıydı
    'BU GÖRÜNTÜLER SAYESİNDE YARDIMCI OLDULAR'

    Babasına bıçak çektiği ve hakaret ettiği iddiasıyla emniyette şüpheli olarak ifade veren 19 yaşındaki Tuğba A. ise olay günü kendisine ilk saldıranın babası olduğunu söyledi.

    Sadece kendisini korumaya çalıştığını söyleyen Tuğba A., “Babam üzerime çıktıktan sonra elimi babamın ağzına koyarak kendimi korumak amaçlı ittirdim” dedi. Babasının elinden kurtulamadığı için annesine, ‘Anne bir şey yap’ dediğini söyleyen Tuğba A., “Annem de, ‘ben ne yapabilirim ki’ deyince en azından video çek dedim. Annemi tehdit etmedim” dedi. Videoyu yardım istemek için kendi sosyal medya hesabında paylaştığını söyleyen Tuğba A., “Bu paylaşım sayesinde yardımcı oldular” dedi.

    'BEN BANYO YAPARKEN BABAM KAPIYI AÇARDI'

    İfadesinde babasının kendisine hiçbir zaman sevgi göstermediğini, sürekli şiddet gördüğünü anlatan Tuğba A., “Ben banyo yaparken babam banyonun kapısını açıp kapatırdı. Benim odamdaki elbiseleri alıp kendi odasına götürdüğü de oldu. Ayrıca kendi geçmişini müstehcen bir şekilde bana anlatıyordu. Babamla ev içerisinde huzurlu bir ortamımız yoktu. Babam evi kırıp döküyordu” dedi.

    HALUK LEVENT DE TUĞBA’YA DESTEK VERDİ

    Ailenin durumu ile yakından ilgilenen, anne kızı başka bir eve taşıyan sanatçı Haluk Levent önceki gün ailenin küçük oğlu S.A ile görüştüğünü duyurdu. Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Araştırmalarımız tamamlandı. Ailenin en küçüğü S. İle görüştük bugün. Bir taraf kurgu diyor. Diğer taraf, “Hiç değil her zaman ki hali” diyor. Ayrıca aile içi birbirlerine karşı suçlamalar var. Biz bunları yayınlamak istemiyoruz. Hem etik değil hem de mahkeme süreci başladı. Tuğba’nın metrobüsteki görüntüleri incelendi. Hayko Cepkin konserinden sonra arkadaşlarıyla kostüm partisi yapılmış. Kulağındaki kulaklık ile müzik dinliyor. Hayatında uyuşturucu, sigara dahi alışkanlığı olmamış. Tuğba kronik astım hastası ve annesine her daim bakmak zorunda. Annesini dövdüğüne ilişkin hiçbir kanıt bulamadık. Annesi de, “Hayır tabi ki 1 yıldır hastanedeyim. Her an yanımdaydı şimdi de her saniye bana bakıyor” diyor. Yani kızımızla ilgili ‘satanist, ayyaş, uyuşturucu bağımlısı’ gibi hiçbir bulguya rastlamadık” ifadelerini kullandı. 

    İSYAN ETTİREN DAYAK OLAYINDA HEM BABA HEM KIZI SANIK

    © Fotoğraf : Twitter
    Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı
    Sosyal medyada paylaşılan görüntüde 19 yaşındaki kızı Tuğba A.’ya şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklanan Muzaffer A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hem müşteki hem de sanık, anne Şefika A. ise müşteki olarak yer aldı.

    Savcılık, halen tutuklu olan Muzaffer A. hakkında kızı Tuba A.’ya yönelik eyleminden dolayı “Haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi. Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik eylemi nedeniyle “Haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan 4,5 aydan 1 yıl 2 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi.

    DARP RAPORLARI DA YER ALDI

    İddianamede birbirlerine şiddet uyguladıkları öne sürülen baba-kız hakkındaki darp raporlarına da yer verildi. Raporlarda Muzaffer A.’nın kızı Tuğba yönelik eyleminin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralama olduğu belirtildi. Tuğba A.’nın ise babası Muzaffer A.’ya yönelik eyleminin ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde olduğu ifade edildi.  

    İddianame başsavcılığın onayının ardından İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. İddianamenin kabul edilmesi halinde birbirlerine şiddet uyguladıkları iddia eden baba-kız sanık sandalyesinde hakim karşısına çıkacak.

     Soruşturma kapsamında ayrıca Muzaffer A. hakkında, “Tehdit”, “Cinsel taciz” “Basit yaralama” suçlarından, Tuğba A. hakkında ise “ Silahla tehdit” suçlarından takipsizlik kararı verildi.

    Etiketler:
    Darp, Şiddet, Baba, Beyoğlu
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