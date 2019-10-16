İlk dağıtımı şoför koltuğuna geçen İmamoğlu yaptı: İBB 92 bin çocuğa her hafta 2 litre ücretsiz süt desteği verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatleri arasında ilk sıralarda yer alan ‘Halk Süt’ projesini, ‘süt her çocuğun hakkı’ ilkesiyle 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde hayata geçirdi.

İBB Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan İmamoğlu, dağıtım aracının şoför koltuğuna oturarak, ‘Halk Süt’ dağıtımını Beylikdüzü Gürpınar sahilinden başlattı.

Halk Süt uygulamasının çok güzel ve değerli bir uygulama olduğunu söyleyen İmamoğlu “Birçok uygulamamızın aslında bir başlangıcı, bir modeli, bir davranış biçimi, bir simgesi. Bu ve bunun gibi projelere çok inanıyorum. Günün sonunda, bu şehirde yoksulluğun kalmaması, bizim bu dağıtımlarımıza ihtiyaç duyulmayan bir kent olmamızdır hedefimiz. Bunu da başarmanın mutlak ekonomik yöntemleri, toplumsal kalkınma metotları var. Bunları da hızlı bir şekilde bu şehirde var etmek istiyoruz” dedi.

Bugünden başlayarak 39 ilçenin tamamında Halk Süt’ün ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracaklarını vurgulayan İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bu aileler arasından 3-6 yaş arası çocuğu olan aileler belirlendi. İşte bu çocuklarımıza haftada 2 litre olmak üzere aylık toplam 8 litre ücretsiz süt desteği vereceğiz. Elbette süreç içerisinde ihtiyaç sahibi yeni ailelerin tespit edilmesi durumunda, onlar da uygulamaya dahil edilecek ve süt dağıtımı daha da yaygınlaştırılacak. 60 panelvan aracımız var. 120 arkadaşımız bu amaçla İstanbul’un 39 ilçesini karış karış dolaşacaklar. Her çocuğumuzun evine söz verdiğimiz gibi ayda 8 litre sütü götüreceğiz. Proje kapsamında; 76 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye, 92 bini aşkın çocuğa ulaşacağız ve ayda yaklaşık 750 bin litreye yakın süt dağıtacağız. Bu ise yılda 9 milyon litre süt anlamına geliyor. Bu tamamıyla çocuklarımızın gelişimi ve İstanbulluların vicdanının bütün İstanbul’a yaygınlaşmasının çok değerli bir projesi haline gelecek.”