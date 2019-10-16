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14:28 16 Ekim 2019
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: YPG bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı, onlara para verdi

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    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir bilgilendirme konuşması yaptı.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Türkiye tehdidin kaynağında mücadeleye hazırdır. Müttefiklerimiz terörle mücadeleyi başka terör örgütlerine havale etti. Terör örgütleri arasında seçmece yaklaşımları asla kabul etmedik. Sınırlarımıza yönelik tehditleri önemli ölçüde bertaraf ettik. Fırat'ın batısında terörün beli kırılırken Fırat'ın doğusunda YPG PYD terör örgütü müttefiklerimizin desteğiyle giderek güçlenmekteydi.

    • Bugün bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini biliyoruz. Bu rahatsızlığın sebebi biz bu oyunu bozduk. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Tepki gösteren ülkelere bakın başta Fransa olmak üzere amaçları burada bir terör örgütü kurmak.

    • YPG, bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı onlara para verdi. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu demografik yapısını kaybetti. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz.

    • Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz görüyoruz. ABD bürokrasisi başkanlarının emrini yerine getirmedi hala da yerine getirmediğini görüyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı. Suriye'nin sınır bütünlüğü terör örgütlerini destekleyenlerin umurunda değil.

    • Harekattan hemen önce başlarken önceden hazırlığımızı yaptık. Harekatla ilgili önce Astana garantörlerine bilgi verdik BM Genel Sekreterliği'ni bilgilendirdik. Daimi üyeleri bilgilendirdik. NATO Genel Sekreterini ve konseyi bilgilendirdik. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı olduğumuzu da vurguladık. Birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüştük. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamaktır. Türkiye'nin halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır, terörden arındıracağımız topraklara güvenli gönüllü geri dönüşlerin önünü açmaktır.

    • Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi, 20'den fazla sivil şehit oldu.

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