Barolar, TBB olağanüstü genel kurulunun toplanması için yeter sayıda imzaya ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan adli yıl açılış törenine katılarak 52 baronun tepkisini alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu için olağanüstü kurultay çanları çalıyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, kendilerinin de olağanüstü kurultay için imza verdiğini ve 10 baroya ulaşıldığı için sürecin başladığını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula çağrılması için 10 baronun imza vermesi yeterli oluyor. Avukatlık Kanunu’nun 115. Maddesi’nde, olağanüstü genel kurul için “Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır” şartı bulunuyor.

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 baronun olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirtti. Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“TBB delegelerimiz ve akabinde yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantılar sonucunda, TBB’ nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir. Nihayet 10 baroyu bulduk.”

TBB delegelerimiz ve akabinde yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantılar sonucunda, TBB’ nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir. Nihayet 10 baroyu bulduk. — Cihan Aydın (@CihnAydin) October 16, 2019

​Urfa Baro Başkanı Avukat Abdullah Öncel de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki gün önce, TBB'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için karar aldıklarını açıkladı:

14.10.2019 tarihli yönetim kurulu toplantımız da Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması kararı alınmıştır. — Abdullah Öncel (@avabdullahoncel) October 16, 2019

​Feyzioğlu için süreç, 52 baronun boykot etmesine karşın Saray’da düzenlenen adli yıl açılış törenine katılmasıyla başlamıştı. Olağanüstü kongre çağrılarından ilkini, o dönemde Ankara Barosu yapmıştı.

10 baronun çağrısı ardından Türkiye Barolar Birliği seçimli genel kurul yaparsa bu Türkiye’de bir ilk olacak.