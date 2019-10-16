Karamollaoğlu: Barış Pınarı Harekatı sürecinde sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu.
Karamollaoğlu, harekat sürecinde devletin ve milletin hep beraber olduğunun altını çizerek, "Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlardan birisidir. Bu birlikteliğin sürekli olması, hiç kimsenin yaşanan hadiselere partizanca yaklaşmamaya gayret göstermesi elzemdir" ifadelerini kullandı.
"Cumhur İttifakı, Millet İttifakı söylemi, şu anda ülkemize hiç bir fayda sağlamaz" diyen Karamollaoğlu, "Biz, bu süreçte sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz eğer bahsedilecek bir husus varsa. Sayın Cumhurbaşkanı, bunu geçmişte ifade etti. Ümit ederim ki bundan sonrada bu ifadelerini hatırlar ve bu noktayı önemser. Bizim şu anda her şeyden çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
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