BTP Başkanı Haydar Baş'a hapis cezası

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

2014 yılında Mustafa Eraslan'ın eşi Meral Eraslan, BTP Genel Başkanı Baş’ın eşine ticari işinden dolayı çok sayıda senedi zorla imzalattırdığını, bu nedenle birçok gayri menkullerine el konulduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuştu.

İfadesi alınan Eraslan suçlamaları doğrulamış, "Haydar Baş’ın yönlendirdiği kişiler tarafından bacaklarının kırıldığını" ve "kızı üzerinden tehdit edildiğini" söylemişti.