İlaç yazmayan doktorun jiletle boğazını kesti

Kanlar içerisinde yere yığılan doktor Kadir Songül, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenirken, jiletleyen kişinin kaçtığı öğrenildi.
Hastaneye bir gün önce gelen bir hasta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songül’den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istedi. Fizik tedavi asistanı doktor Songül ise yazamayacağını söyledi.Hastaneden ayrılan şüpheli bir gün sonra tekrar hastaneye geldi. Doktora tekrar ilaç yazmasını istedi. Doktorun yazmaması üzerine, elindeki jileti boğazına attı. Jilet genç doktorun şah damarına yakın bölgeye geldi. Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyata alınan Dr. Songül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
© Fotoğraf : Twitter/ New England Journal of Medicine
1 MİLİMLE KURTARMIŞ
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K.’nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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