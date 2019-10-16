İlaç yazmayan doktorun jiletle boğazını kesti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta kendisine yeşil reçeteli ilaç yazmadığı gerekçesiyle, tartıştığı asistan hekimin boğazını jiletle kesti.

Kanlar içerisinde yere yığılan doktor Kadir Songül, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenirken, jiletleyen kişinin kaçtığı öğrenildi.

Hastaneye bir gün önce gelen bir hasta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songül’den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istedi. Fizik tedavi asistanı doktor Songül ise yazamayacağını söyledi.Hastaneden ayrılan şüpheli bir gün sonra tekrar hastaneye geldi. Doktora tekrar ilaç yazmasını istedi. Doktorun yazmaması üzerine, elindeki jileti boğazına attı. Jilet genç doktorun şah damarına yakın bölgeye geldi. Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyata alınan Dr. Songül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 MİLİMLE KURTARMIŞ

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol’da asistan doktorun durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Şiddet maalesef son zamanlarda arttı. Doktor arkadaşımız ilaç yazmadığı için boğazından jiletlendi. Eğer jilet 1 milim daha gitseydi, şah damarını kesecekti “ dedi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K.’nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.