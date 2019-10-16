İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme işlemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geçici koruma kaydı olmayan veya başka bir ilde geçici koruma kaydı olup izinsiz ikamet eden Suriyeli yabancıların yaşayacakları şehirlere geri dönmeleri için randevulu geri gönderme işleminin yarın başlatılacağını duyurdu.