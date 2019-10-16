Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu" dendi.