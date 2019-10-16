Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı bugün sekizinci gününe girdi.
Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin olarak akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu" dendi.
Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 pic.twitter.com/ci2EmtgwNA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019
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