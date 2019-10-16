Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Dün Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i arayarak Fırat’ın doğusu dahil Suriye’deki durumu görüştüğü belirtilmiş ve Putin’in Türk mevkidaşını en yakın zamanda Rusya’ya davet ettiği, Erdoğan’ın daveti kabul ettiği bildirilmişti.