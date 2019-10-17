MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen YPG'lilerin sayısıyla ilgili yeni bir güncelleme paylaştı.
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu."
Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019
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