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08:45 17 Ekim 2019
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    Ahmet Hakan, Bahçeli'nin sakalını yorumladı: Bilgece bir yumuşaklık, hikmetli bir dinginlik, derinlikli bir eda

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin ardından kameraların karşısına sakallı bir şekilde çıkmasını yorumladı. Hakan, sakalın Bahçeli’ye 'derinlikli bir eda' kattığını söyledi.

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf : Twitter
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    Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında 21 günlük tedavi sürecinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kameraların karşısına sakallı bir şekilde çıkmasını yorumladı. Hakan, sakalın Bahçeli’ye 'derinlikli bir eda' kattığını söyledi.

    Bahçeli de, sakal bırakmasına ilişkin gelen yorumlara, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar. Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" yanıtını vermişti.

    Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Uzun bir nekahet döneminden sonra yeniden görevinin başına dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun diyorum.

    Ve sakal bırakmasıyla ilgili olarak... Sakal konusunda kendi çapında deneyim sahibi olan biri olarak şu yorumu yapıyorum:

    Sakal, Devlet Bahçeli’nin çehresine şu üç şeyi katmış:

    BİR: Bilgece bir yumuşaklık...

    İKİ: Hikmetli bir dinginlik...

    ÜÇ: Derinlikli bir eda…"

    Hakan ayrıca, AK Parti Grup Toplantısı'nda partililerin 'Gündoğdu Marşını' okumalarını da eleştirerek "Gözü, kulağı azıcık açık herhangi biri de pekâlâ bilir ki Gündoğdu Marşı, solun marşıdır" ifadelerini kullandı:

    "Sol bir kültürden gelmediğim halde...

    Nedense sol popüler kültürün her unsuruna hâkimiyetim tamdır.

    Solun marşlarını, sloganları falan... Çok iyi bilirim.

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf : Twitter
    Hakan: 'Savaşa hayır' demek romantik görünümlü bir kolpacılıktır
    Kaldı ki dün AK Parti grubunda bir grup gencin söylediği Gündoğdu Marşı’nın, sol cenahın en bilinen marşı olduğunu bilmek için sol popüler kültürün her unsuruna hâkim olmaya falan da gerek yok.

    Gözü, kulağı azıcık açık herhangi biri de pekâlâ bilir ki Gündoğdu Marşı, solun marşıdır.

    Durum böyle olduğu halde...

    'Bakın bakın... Biz yeni bir marş türettik' edasıyla...

    Solun en bilinen marşını ufak tefek değişikliklerle kopya etmek, 'Biz marş üretemedik, başkalarının marşının üzerine konduk' demekten başka bir şey değildir."

    Etiketler:
    Devlet Bahçeli, Hürriyet gazetesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Sakal, Ahmet Hakan
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